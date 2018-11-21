النائب العام في طهران : لا نواجه أية عقبات للنظر في قضايا غسيل الأموال

طهران/21 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد النائب العام في طهران 'عباس جعفري دولت آبادي' انه لا مانع يحول دون النظر في قضايا غسيل الأموال داخل البلاد؛ وصاف هذه الجرائم بأنها مصدر للجرائم الاخري.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اشار جعفري دولت ابادي تنفيذ حكمي الإعدام ومصادرة الأموال علي المدانين الاثنين في قضايا الفساد الإقتصادي 'وحيد مظلومين' و'محمد إسماعيل قاسمي'.
واوضح ان المشار اليهما دينا بجريمة 'الفساد في الارض'' وذلك، علي خلفية قيامهم بتشكيل شبكة الفساد والإخلال في منظومة العملة الأجنبية والمالية في البلاد، والتورط في بعض المعاملات غير القانونية وغير الشرعية والتهريب الشامل للعملة الأجنبية.
وأضاف النائب العام في طهران، ان وحيد مظلومين ومساعده، كانا من المتهمين الرئيسيين وضمن العناصر الرئيسية المخلة في سوق العملة الصعبة؛ مشيدا بدور القضاة والفروع الخاصة للمحاكم التي نظرت في ملف هذه الشبكة بكل دقة وبصورة عاجلة مما أظهر العزم والإرادة الجادة المتوفرة لدي السلطة القضائية في مكافحة الفساد.
كما أشاد جعفري دولت ابادي بجهود قوي الأمن الداخلي للقبض علي أعضاء عصابة وحيد مظلومين والتحقيقات التي اجرتها فيما يخص الملفات الإقتصادية.
إنتهي**أ م د / ح ع**



برچسب ها

سياسي

عباس جعفري دولت آبادي

غسيل الأموال

العملة الصعبة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

النائب العام في طهران : لا نواجه أية عقبات للنظر في قضايا غسيل الأموال

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

أحدث الأخبار

لإستثمار الطاقات التعبوية في مكافحة المخدرات

الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات :

لإستثمار الطاقات التعبوية في مكافحة المخدرات

الأعداء يرمون الي استخدام الضغوط الإقتصادية لبث القلق في صفوف الشعب

العميد سلامي:

الأعداء يرمون الي استخدام الضغوط الإقتصادية لبث القلق في صفوف الشعب

تاكيد ايراني – روسي علي التسريع في وتيرة التعاون السككي بين البلدين

تاكيد ايراني – روسي علي التسريع في وتيرة التعاون السككي بين البلدين

النائب العام في طهران : لا نواجه أية عقبات للنظر في قضايا غسيل الأموال

النائب العام في طهران : لا نواجه أية عقبات للنظر في قضايا غسيل الأموال

تعاون وسائل الاعلام مع القوات المسلحة يعزز الشعور بالاقتدار الوطني

قائد بحرية الجيش :

تعاون وسائل الاعلام مع القوات المسلحة يعزز الشعور بالاقتدار الوطني

موضوعات مرتبط