النائب العام في طهران : لا نواجه أية عقبات للنظر في قضايا غسيل الأموال

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اشار جعفري دولت ابادي تنفيذ حكمي الإعدام ومصادرة الأموال علي المدانين الاثنين في قضايا الفساد الإقتصادي 'وحيد مظلومين' و'محمد إسماعيل قاسمي'.

واوضح ان المشار اليهما دينا بجريمة 'الفساد في الارض'' وذلك، علي خلفية قيامهم بتشكيل شبكة الفساد والإخلال في منظومة العملة الأجنبية والمالية في البلاد، والتورط في بعض المعاملات غير القانونية وغير الشرعية والتهريب الشامل للعملة الأجنبية.

وأضاف النائب العام في طهران، ان وحيد مظلومين ومساعده، كانا من المتهمين الرئيسيين وضمن العناصر الرئيسية المخلة في سوق العملة الصعبة؛ مشيدا بدور القضاة والفروع الخاصة للمحاكم التي نظرت في ملف هذه الشبكة بكل دقة وبصورة عاجلة مما أظهر العزم والإرادة الجادة المتوفرة لدي السلطة القضائية في مكافحة الفساد.

كما أشاد جعفري دولت ابادي بجهود قوي الأمن الداخلي للقبض علي أعضاء عصابة وحيد مظلومين والتحقيقات التي اجرتها فيما يخص الملفات الإقتصادية.

إنتهي**أ م د / ح ع**

