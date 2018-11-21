تعاون وسائل الاعلام مع القوات المسلحة يعزز الشعور بالاقتدار الوطني

جاءت تصريحات الاميرال خانزادي هذه اليوم الاربعاء، خلال اللقاء مع المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، 'سيد ضياء هاشمي'.

ونوّه قائد سلاح البحر الايراني بتاريخ النشاط الاعلامي العريق، علي مدي 84 عاما، لوكالة ارنا؛ مؤكدا ان هذه الوكالة الخبرية تقوم بدور مميّز في تغطية الاحداث.

ودعا الاميرال خانزادي الي تعاون وسائل الاعلام للتعريف بجهود وتضحيات قوات البحرية الايرانية ولا سيما خلال فترة الدفاع المقدس.

وقال قائد سلاح البحر للجيش الايراني، ان هذه القوة تمكنت خلال فترة الدفاع المقدس من مرافقة مايزيد عن 10 الاف سفينة.

الي ذلك، اكد المدير العام لوكالة ارنا علي ضرورة التعاون بين وسائل الاعلام والمؤسسات العسكرية في البلاد.

وقال هاشمي خلال اللقاء مع الاميرال خانزادي اليوم الاربعاء، ان التعريف بالقدرات العسكرية يسهم في تعزيز التلاحم الوطني ويضمن الاعتزاز بالطاقات الذاتية في اوساط الشعب الايراني.

وقال هاشمي ان القوة البحرية للجيش الايراني تحظي بمكانة سامية بين الشعب؛ داعيا وسائل الاعلام الي تغطية جهود وتضحيات القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد المدير العام لوكالة 'ارنا'، ان الاقتدار العسكري الايراني ولاسيما علي صعيد القوة الصاروخية لا يمكن التشكيك به اليوم.

كما تطرق هاشمي الي الحظر الامريكي ضد ايران، واصفا هذا الاجراء بانه جاء علي امتداد الحرب النفسية التي يشنها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد ان الاعلام يضطلع بدور كبير في فضح هذه الاجراءات والكشف عن عجزها لعرقلة مسيرة التقدم في البلاد.

انتهي ** ح ع

