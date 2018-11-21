حماية المصالح الوطنية والتلاحم من المبادي الاساسية

وفي تصريح له خلال جلسة مجلس الشوري الاسلامي اليوم الاربعاء، اشار العميد غيب برور الي حلول اسبوع قوات التعبئة؛ قائلا ان هذه القوات تضم 152 الف مجموعة لتشكل اوسع شبكة شعبية تنشط في مجال مكافحة الحرمان، ودعم الاقتصاد المقاوم والثقافة وخفض الانحراف الاجتماعي وتعزيز المستوي العلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال البني التحتية والدفاعية والامنية علي صعيد البلاد.

وبشان الجوانب الامنية والدفاعية لقوات التعبئة، قال العميد غيب برور، ان كتائب بيت المقدس المكونة من الف و919 كتيبة من المنتسبين الي قوات تعبئة المستضعفين، تدأب علي تعزيز الامن في المجتمع الي جانب سائر الاجهزة المعنية، اذ اوجدت تعاونا جيدا في هذا السياق.

انتهي**2018/ ح ع **

