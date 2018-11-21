قائد عسكري إيراني يؤكد: الحدود الشرقية آمنة

بيرجند/21 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد قائد مقر 'الشهيد ناصري' التنفيذي بمحافظة خراسان الجنوبية (شرق) 'العميد حسن رجب زادة'، انه ليس هناك اي تهديد يواجه البلاد ومحافظة خراسان الجنوبية، وان القوات الإيرانية لديها إشراف إستخباراتي تام علي المنطقة الشرقية فيما يخص الاشتباكات الي قد يفتعلها الدواعش.

وقال رجب زادة اليوم الأربعاء خلال مؤتمره الصحفي، ان الامن مستتب شرقي البلاد.
وفيما يخص تحركات الدواعش في أفغانستان، اكد القائد العسكري الايراني ان الأعداء باتوا يدسون المؤامرات لإفتعال العقبات لكن الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية والإستخباراتية في المنطقة متواصلة ومنتظمة تماما ولا يوجد أي قلق في هذا الصدد.
واضاف رجب زادة، ان الأعداء قد وصلوا الي طرق مسدودة من كافة الجوانب لا سيما علي صعيد الساحة العسكرية، حيث أصبح ساستهم يعترفون بأن ستراتيجياتهم العسكرية لا مفعول لها في مواجهة إيران.
وتابع ان أهالي الحدود في محافظة خراسان الجنوبية لا سيما أخواننا من أهل السنة يقفون الي جانب النظام والثورة الإسلامية أكثر من أي وقت مضي.
إنتهي**أ م د / ح ع **



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الدواعش

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قائد عسكري إيراني يؤكد: الحدود الشرقية آمنة

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