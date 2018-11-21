عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في أوروبا لا ينم عن موقف سياسي

وفي تصريح للمراسلين اليوم الأربعاء في ختام إجتماع مجلس الوزراء، قال واعظي ان هذا القرار يخص بعض الشركات الدولية وبما ان تلك الشركات تتعامل بالدولار، أخذت تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.

وفيما أكد ان الحكومات لم تتدخل بتاتا في موضوع عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود لدي المطارات الأوروبية قال واعظي، ان الشركات التي تعمل علي تزويد الطائرات بالوقود في هذه المطارات تتعلق بالقطاع الخاص كما انها علي علاقة مع الأميركان ولهذا فان هذه الشركات ليست مستعدة لتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.

ووفقا لقانون منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو - ICAO)، فإن مطارات الدول الأعضاء للمنظمة ملزمة بتوفير الخدمات الي الأعضاء الآخرين بشكل سواء؛ لا سيما إعادة تزويد طائرات الدول الأخري بالوقود، وان الإجراء المتخذ في المطارات الأوروبية ينتهك القوانين الدولية.

وفي ضوء الحظر الأمريكي الجائر، باتت بعض الشركات الأوروبية تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود منذ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي؛ الأمر الذي عرض الشركات الإيرانية الي بعض المشاكل.

إنتهي**أ م د / ح ع**

