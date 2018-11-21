رئيس مكتب رئاسة الجمهورية :

عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في أوروبا لا ينم عن موقف سياسي

طهران/21 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية 'محمود واعظي'، ان عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود من قبل الشركات الدولية في مطارات الدول الأوروبية لا ينم عن موقف سياسي.

وفي تصريح للمراسلين اليوم الأربعاء في ختام إجتماع مجلس الوزراء، قال واعظي ان هذا القرار يخص بعض الشركات الدولية وبما ان تلك الشركات تتعامل بالدولار، أخذت تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.
وفيما أكد ان الحكومات لم تتدخل بتاتا في موضوع عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود لدي المطارات الأوروبية قال واعظي، ان الشركات التي تعمل علي تزويد الطائرات بالوقود في هذه المطارات تتعلق بالقطاع الخاص كما انها علي علاقة مع الأميركان ولهذا فان هذه الشركات ليست مستعدة لتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.
ووفقا لقانون منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو - ICAO)، فإن مطارات الدول الأعضاء للمنظمة ملزمة بتوفير الخدمات الي الأعضاء الآخرين بشكل سواء؛ لا سيما إعادة تزويد طائرات الدول الأخري بالوقود، وان الإجراء المتخذ في المطارات الأوروبية ينتهك القوانين الدولية.
وفي ضوء الحظر الأمريكي الجائر، باتت بعض الشركات الأوروبية تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود منذ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي؛ الأمر الذي عرض الشركات الإيرانية الي بعض المشاكل.
إنتهي**أ م د / ح ع**



برچسب ها

سياسي

الطائرات الإيرانية

مطارات الدول الأوروبية

الوقود

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في أوروبا لا ينم عن موقف سياسي

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

أحدث الأخبار

حماية المصالح الوطنية والتلاحم من المبادي الاساسية

رئيس منظمة تعبئة المستضعفين :

حماية المصالح الوطنية والتلاحم من المبادي الاساسية

قائد عسكري إيراني يؤكد: الحدود الشرقية آمنة

قائد عسكري إيراني يؤكد: الحدود الشرقية آمنة

عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في أوروبا لا ينم عن موقف سياسي

رئيس مكتب رئاسة الجمهورية :

عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في أوروبا لا ينم عن موقف سياسي

الخارجية اليابانية : التعاون بين طهران وطوكيو في طور النمو

الخارجية اليابانية : التعاون بين طهران وطوكيو في طور النمو

الشائعات المثارة حول الإتفاق النووي تهدف الي التأثير سلبا علي السوق

الخارجية الإيرانية :

الشائعات المثارة حول الإتفاق النووي تهدف الي التأثير سلبا علي السوق

موضوعات مرتبط