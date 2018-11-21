الخارجية اليابانية : التعاون بين طهران وطوكيو في طور النمو

بكين / 21 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – وصف مساعد وزير الخارجية الياباني 'تاكه يوموري'، العلاقات بين طهران وطوكيو بانها تاريخية وقائمة علي اسس الصداقة؛ مؤكدا ان بلاده تسعي علي اعتاب الذكري التسعين للعلاقات الثنائية، لتطوير التعاون بين البلدين.

وفي خلال اللقاء اليوم الاربعاء في طوكيو مع رئيس مركز الدراسات الستراتيجية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية 'سيد محمد كاظم سجاد بور'، اعرب يوموري عن ترحيبه لعقد الجولة العاشرة من المحادثات السياسية بين ايران واليابان في مقر الخارجية اليابانية بطوكيو.
وتطلع مساعد وزير الخارجية الياباني بان تسهم هذه الندوات في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
الي ذلك، قال سجادبور ان الندوة المشتركة تضمنت آراء جيدة بين الجانبين؛ معربا عن امله بتنمية التعاون بين مركزي الدراسات في ايران واليابان.
وفيما نوّه الي ان العام القادم يتزامن مع الذكري التسعين لتاريخ العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان؛ اعرب سجادبور عن امله في تنامي العلاقات الثنائية عبر تنفيذ البرامج المحددة في هذا الاطار.
واكد الجانبان الايراني والياباني في هذا اللقاء علي ضرورة دعم الاتفاق النووي وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.
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الخارجية اليابانية : التعاون بين طهران وطوكيو في طور النمو

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