الشائعات المثارة حول الإتفاق النووي تهدف الي التأثير سلبا علي السوق

وأضاف قاسمي اليوم الأربعاء، ان هذه الشائعات محض كذب ولا أساس لها من الصحة وتنم عن نيات تخريبية وترمي الي تضليل الرأي العام وتأجيج الإضطرابات الكاذبة والتأثير سلبا علي السوق وكذلك الوضع المعيشي للناس، ويتم إفتعالها وإثارتها من قبل بعض الأوساط الخاصة في الداخل والخارج.

يذكر، ان بعض الشبكات الإفتراضية الخاصة بـ(أسعار) المسكوكات الذهبية والعملات الأجنبية قامت خلال الساعات الأخيرة باثارة بعض الشائعات حول إعداد بيان وزارة الخارجية للإعلان عن إنسحاب الجمهورية الإسلامية من الإتفاق النووي.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

