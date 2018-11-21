ظريف : احلام المتطرفين الامريكان للقضاء علي الشعب الايراني لن تتحقق ابدا

وفي معرض الرد علي اساءة المسؤولين الامريكيين الي ايران والشعب الايراني، ذكر ظريف اليوم الاربعاء في تغريدة علي حسابه في تويتر : السيد ترامب! 'الشعب' يتضمن جميع افراده، وعليه فإن التكرار في تسمية ايران بـ 'الشعب الارهابي' يكشف عن العداء لجميع افراد الشعب (الايراني) وحقيقة استهدافكم لهذا الشعب بواسطة الحظر اللاقانوني.

واكد وزير الخارجية في تغريدته، ان 'احلام المتطرفين في امريكا للقضاء علي الشعب الايراني لن تتحقق ابدا'.

علما ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وفي تصريح للصحفيين، كرّر للمرة الثانية عباراته المسيئة، واصفا الايرانيين بانهم 'شعب ارهابي'؛ علي حد زعمه.

انتهي ** ح ع

