وفد قيادي من حماس يغادرة غزة باتجاه القاهرة

ويضم الوفد أعضاء المكتب السياسي د. موسي أبو مرزوق، ود. خليل الحية، و عزت الرشق، و حسام بدران، وروحي مشتهي.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس :'إن هدف هذه الزيارة إلي تطوير العلاقات الثنائية وإنهاء الحصار عن غزة، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية وفق ما تم التوقيع عليه وخاصة اتفاق ٢٠١١'.

وفي قطاع غزة، قالت مصادر فلسطينية إن وفدا كبيرا من حركة حماس مكونا من 32 قياديا غادروا معبر رفح البري باتجاه القاهرة.

بدوره، قال المكتب الاعلامي لكتلة حماس البرلمانية 'إن وفدا برلمانيا برئاسة د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والاصلاح قطاع غزة في إطار جولة برلمانية خارجية ستشمل عدد من الدول العربية والاسلامية' .

ويضم الوفد كلا من د. مروان أبوراس نائب رئيس الكتلة والنائب مشير المصري المتحدث الرسمي باسم الكتلة والنائب المستشار محمد فرج الغول أمين سر الكتلة .

وأضاف المكتب الاعلامي لكتلة حماس 'تهدف الجولة للتحشيد والاسناد والدعم للقضية الفلسطينية علي المستويين الرسمي والبرلماني والشعبي، لإبراز معاناة شعبنا الفلسطيني المتصاعدة بفعل العدوان و الحصار الصهيوني المستمر ،والذي طال مختلف مناحي الحياة والعمل علي رفع الحصار وإعادة الاعمار، ولشرح آخر المستجدات علي الساحة الفلسطينية'.

وأردف: 'كما تأتي هذه الجولة لتعزيز التواصل بين الكتلة البرلمانية والأحزاب والكتل البرلمانية المختلفة للتأكيد علي العمق العربي والاسلامي الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية''، لافتا إلي أن الوفد سيلتقي عدداً كبيراً من الأحزاب والكتل البرلمانية العربية والاسلامية والشخصيات السياسية.

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