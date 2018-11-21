وفد قيادي من حماس يغادرة غزة باتجاه القاهرة

غزة/21تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-يصل وفد قيادي من حركة 'حماس' إلي القاهرة برئاسة صالح العاروري اليوم الاربعاء للقاء المسؤولين المصريين لبحث عدة ملفات أهمها المصالحة الفلسطينية وتثبيت وقف اطلاق النار مع الاحتلال الصهيوني.

ويضم الوفد أعضاء المكتب السياسي د. موسي أبو مرزوق، ود. خليل الحية، و عزت الرشق، و حسام بدران، وروحي مشتهي.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس :'إن هدف هذه الزيارة إلي تطوير العلاقات الثنائية وإنهاء الحصار عن غزة، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية وفق ما تم التوقيع عليه وخاصة اتفاق ٢٠١١'.
وفي قطاع غزة، قالت مصادر فلسطينية إن وفدا كبيرا من حركة حماس مكونا من 32 قياديا غادروا معبر رفح البري باتجاه القاهرة.
بدوره، قال المكتب الاعلامي لكتلة حماس البرلمانية 'إن وفدا برلمانيا برئاسة د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والاصلاح قطاع غزة في إطار جولة برلمانية خارجية ستشمل عدد من الدول العربية والاسلامية' .
ويضم الوفد كلا من د. مروان أبوراس نائب رئيس الكتلة والنائب مشير المصري المتحدث الرسمي باسم الكتلة والنائب المستشار محمد فرج الغول أمين سر الكتلة .
وأضاف المكتب الاعلامي لكتلة حماس 'تهدف الجولة للتحشيد والاسناد والدعم للقضية الفلسطينية علي المستويين الرسمي والبرلماني والشعبي، لإبراز معاناة شعبنا الفلسطيني المتصاعدة بفعل العدوان و الحصار الصهيوني المستمر ،والذي طال مختلف مناحي الحياة والعمل علي رفع الحصار وإعادة الاعمار، ولشرح آخر المستجدات علي الساحة الفلسطينية'.
وأردف: 'كما تأتي هذه الجولة لتعزيز التواصل بين الكتلة البرلمانية والأحزاب والكتل البرلمانية المختلفة للتأكيد علي العمق العربي والاسلامي الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية''، لافتا إلي أن الوفد سيلتقي عدداً كبيراً من الأحزاب والكتل البرلمانية العربية والاسلامية والشخصيات السياسية.
انتهي **387** 1837



برچسب ها

سياسي

حماس

القاهرة

المصالحة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وفد قيادي من حماس يغادرة غزة باتجاه القاهرة

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

أحدث الأخبار

قائد عسكري إيراني يؤكد: الحدود الشرقية آمنة

قائد عسكري إيراني يؤكد: الحدود الشرقية آمنة

عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في أوروبا لا ينم عن موقف سياسي

رئيس مكتب رئاسة الجمهورية :

عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في أوروبا لا ينم عن موقف سياسي

الخارجية اليابانية : التعاون بين طهران وطوكيو في طور النمو

الخارجية اليابانية : التعاون بين طهران وطوكيو في طور النمو

الشائعات المثارة حول الإتفاق النووي تهدف الي التأثير سلبا علي السوق

الخارجية الإيرانية :

الشائعات المثارة حول الإتفاق النووي تهدف الي التأثير سلبا علي السوق

عراقجي : يتم حاليا الاعداد لمبادرات جديدة بشأن الآلية المالية الاوربية

عراقجي : يتم حاليا الاعداد لمبادرات جديدة بشأن الآلية المالية الاوربية

موضوعات مرتبط