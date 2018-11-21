الكيان الصهيوني يصادق علي تحويل حديقة جنوب الأقصي الي مستوطنة.. وفلسطين تحذر

ولفتت صحيفة 'هآرتس' العبرية إلي أن مشروع القانون لم يذكر بشكل مباشر بناء حديقة 'عير دافيد الوطنية' في سلوان، ولكن القانون تم تصميمه ليناسب المخطط الاستيطاني الذي حُضِّر من وراء الكواليس من قبل جمعية 'إلعاد' الاستيطانية، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان ومحيط المسجد الأقصي، وكذلك تشرف علي تشغيل 'عير دافيد'.

ونقلت 'هآرتس' عن المبادرين لمشروع القانون، قولهم إنه من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة ووطنية، وعليه أتي مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبا وعارضه 41، بهدف حماية السكان في مناطق 'الحدائق الوطنية' والعمل علي التطور والتوسع للسكان، علي حد قولهم.

وقال رئيس لجنة الداخلية الصهيوني يوآف كيش إن 'القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب علي جميع 'شعب' (إسرائيل) أن يحييكم علي المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد'.

يشار إلي أن 'عير دافيد' هي جزء من المشروع الاستيطاني بالقدس القديمة والذي أتي ضمن مخطط 'الحديقة الوطنية' حول أسوار القدس التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصي والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني، فيما تم الدفع من قبل جمعية 'إلعاد' الاستيطانية بالمئات من المستوطنين للاستيلاء علي العقارات والسكن في قلب الأحياء الفلسطينية لتثبيت ما يسمي مشروع الحدائق والمتنزهات الوطنية التي تديرها الجمعية الاستيطانية 'العاد'.

من جهتها حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة إقرار حكومة الاحتلال للمزيد من القوانين الاستعمارية، ومن تداعيات المصادقة علي تعديل ما يُسمي بقانون (الحدائق الوطنية)، الذي يفتح الباب علي مصراعيه أمام توسع استيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصي المبارك.

وقالت في بيان صحفي :'إن المصادقة علي هذا القانون 'تعيد الي الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويديه كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ العام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة استيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي الي تغيير الواقع القانون والتاريخي والديمغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين'.

وأكدت الوزارة من جديد أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يُشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارا غير مسبوق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، كما أنه يعكس حجم الانحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال وللاستيطان، ويُعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولي وتفرعاته المختلفة.

وقال البيان إن 'الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو والجمعيات والمجالس الاستيطانية يُسابق الزمن لتمرير وإقرار أكبر قدر ممكن من القوانين القاضية بتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتسهيل مهمة تهويد المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية المحتلة ومحيطها علي وجه الخصوص، وذلك في إطار التسارع الحاصل في إقرار وتمرير أو تعديل المزيد من القوانين العنصرية التي من شأنها إحكام سيطرة اليمين وأيديولوجيته علي مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وإرضاء جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، بحيث يصعب التراجع عنها مهما كانت التحولات السياسية المستقبلية في دولة الاحتلال، والتي كان آخرها قانون (الولاء في الثقافة).

وأضافت :' في السياق نفسه، تندرج المصادقة علي تعديل قانون (الحدائق الوطنية) أو كما يُسمي بقانون (العاد) نسبة الي جمعية العاد الاستيطانية التي تتولي وبدعم المؤسسة الرسمية في اسرائيل إدارة المناطق الاثرية وما يسمي بـ (الحدائق الوطنية) الواقعة في منطقة (الحوض المقدس) والمواقع الاثرية في بلدة سلوان'.

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