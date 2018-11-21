قائد قوات الأمن الداخلي:

مؤامرات الأعداء في إيران مصيرها الفشل

أرومية/21 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد قائد قوات الأمن الداخلي 'العميد حسين أشتري' ان الأعداء يرمون الي إثارة الفوضي في إيران قائلا، ان مؤامرات الأعداء في هذا البلد الإسلامي ستبوء بالفشل بالتأكيد.

وأضاف أشتري اليوم الأربعاء خلال حفل تقديم قائد قوي الأمن الداخلي في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب)، ان أعداء الثورة الإسلامية لا سيما أميركا والكيان الصهيوني منذ شتاء العام الماضي ولحد الآن، باتوا يبذلون كل ما لديهم من قوة في سبيل المساس بالأمن والنظام في إيران مؤكدا انه تم إحباط كافة مؤامرات الأعداء بفضل الإرشادات الحكيمة لسماحة قائد الثورة ووعي الشعب.
وتابع، ان الرئيس الأميركي خلال الفترة (المذكورة) خطط لتنفيذ الحظر الإقتصادي وتصعيد الضغوط النفسية بهدف إفتعال الفوضي ولكن تم إحباط هذه المؤامرة علي يد أبناء الشعب والمسؤولين.
وأكد، انه علي الرغم من إنعدام الأمن في دول المنطقة لا نشاهد أية حالة لإنعدام الأمن في أية منطقة حضرية أو قروية في إيران وان هذه النعمة العظيمة حصلت ببركة التواجد المقتدر لقوات الأمن الداخلي وحرس الحدود والحرس الثوري والجيش علي الساحة.
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مؤامرات الأعداء في إيران مصيرها الفشل

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