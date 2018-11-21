آية الله جنتي يوكد ضرورة تعزيز الوحدة بين الشيعة والسنة لمواجهه الاعداء

وفي تصريح له اليوم الاربعاء بمناسبة اسبوع الوحدة اشار آية الله جنتي الي تاكيد الامام الخميني (رض) علي ضرورة تعزيز الوحدة والتلاحم بين الشيعة والسنة والابتعاد عن التفرقة وقال انه اذا كان المسلمون متحدين فان العدو لم يتمكن من السيطرة عليهم.

وبشان القضايا الدولية اشار اية الله جنتي الي الوضع المتفاقم في اليمن ومعاناة الشعب اليمني المظلوم وقال ان الشعب اليمني المقاوم لايزال صامدا بتحمل كافة المعاناة والمصائب بما فيها المجاعة اذ يجب ان نثمن هذا الشعب حقيقة.

واشار الي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقال ان البشرية والانسانية في الغرب عادت الي الجاهلية الاولي من الناحية المعنوية بالرغم من كافة التقدم الصناعي والعلمي الذي حققه لان اميركا تدعم كيانا يقتل صحفيا في قنصليته في بلد اخر بابشع صورة ممكنة ويقوم بتقطيع جثته.

انتهي**2018 ** 1837

