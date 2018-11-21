الرئيس روحاني يدعو الي تظافر الجهود لمكافحة الفساد وغسيل الاموال

طهران / 21 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – دعا رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، الي تظافر الجهود الجماعية في البلاد لمكافحة مظاهر الفساد واغلاق قنوات غسيل الاموال.

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وفيما نوّه بالقيم الثورية السائدة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال روحاني انه من طبيعة الحال بان يواجه البلد الذي يضم 80 مليون نسمة بعض المشاكل؛ مردفا بالقول : ينبغي ان نفخر بانفسنا اننا نمضي قدما نحو مكافحة الارهاب.
وتطرّق رئيس الجمهورية الي موضوع غسيل الاموال؛ مبينا ان العام اجمع يعاني من هذه الظاهرة، وغيرها من المفاسد المجتمعية بما فيها المخدرات والسلّع المزوّرة.
وشدد روحاني علي ان ايران بوصفها الدولة الرائدة في مجال مكافحة الارهاب، قدّمت اكبر نسبة من الضحايا اثر الاعتداءات الارهابية واستخدام الاسلحة الكيمياوية، وتُعرف بانها المنادية الاولي بمنع استخدام اسلحة الدمار الشامل.
وتابع : اذن ينبغي لنا ايضا ان نقف في طليعة الدول التي تمنع الارهابيين من استخدام المنظومات الخاصة بنقل الاموال.
واشاد روحاني بدعم ومساندة الشعب الايراني للمسؤولين في البلاد؛ مؤكدا ان التماسك بين الشعب والحكومة يُرعب الصهاينة وامريكا واعداء الجمهورية الاسلامية في المنطقة.
يذكر ان روحاني، وفي مستهل تصريحاته اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، احيي الذكري السنوية للمولد النبوي الشريف؛ مؤكدا ان نبي الاسلام (صلي الله عليه واله وسلم) مفخرة الانسانية علي مدي التاريخ ولاسيما المسلمين في ارجاء العالم.
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الرئيس روحاني يدعو الي تظافر الجهود لمكافحة الفساد وغسيل الاموال

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