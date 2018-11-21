آلية التعاون الاقتصادي مع ايران محور مباحثات روسيا واوروبا

وأضاف ريباكوف نقلاً عن وكالة أنباء تاس بأنّ روسيا تبذل كل مساعيها لعدم إهمال الجانب الاوروبي فكرة تفعيل آلية التعاون مع ايران اقتصادياً، مؤكداً علي تواصل موسكو وطهران بشأن متابعة القضية.

وإعتبر مساعد وزير الخارجية الروسي هذا الإجراء بأنه يحافظ علي الإتفاق النووي ويمنع القضاء عليه مشدداً علي موقف بلاده من الإتفاق والتزامه به.

وأشار هذا المسؤول الروسي الي التزام ايران بمسؤولياتها الواردة في الإتفاق النووي وإبدائها الشفافية في برنامجها النووي.

ونفي مساعد وزير الخارجية الروسي تقديم بلاده مقترحاً لواشنطن والكيان الاسرائيلي بإلغاء الحظر علي ايران مقابل انسحاب قواتها من سوريا معرباً عن قناعته بأنّ ايران بلد مستقل له سياسات يطمح اليها، لايمكن فرض ضغوط عليه ولاإرغامه علي شئ.

انتهي** ع ج** 1837

