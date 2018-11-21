منظّمة سلام: أطفال البحرين يتعرّضون للانتقام السياسي

طهران / 21 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إنّ أطفال البحرين يتعرّضون للانتقام السياسيّ، بما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة الذي أكّد ضرورة حماية حقوق الطفل ورعايته وتوفير البيئة السليمة له.

المنظمة أوضحت في بيان لها بمناسبة اليوم الدوليّ لحقوق الطفل أنّ السلطات البحرينيّة تستغل أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمعارضين كورقة ابتزاز وانتقام، حيث تستخدم الحرمان التعسفيّ من الجنسية ضدّ أطفال المعتقلين الذين يولدون في فترة وجود آبائهم في السجون علي خلفيات مطالباتهم بالحقوق السياسية والمدنية أو مطالباتهم بالتحول نحو الديمقراطية مثل الطفلة سارة ابنة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان المحكوم بالسجن مدي الحياة.
وأَضافت أنّ السلطات تستخدم عقوبة إسقاط الجنسية ضد الأطفال بصورة مباشرة، ففي عام ٢٠١٦ حكمت محاكم النظام غيابيًّا علي الطفل مهدي فرحان الذي كان عمره ١٧ عامًا آن ذاك بالسجن عشر سنوات وإسقاط الجنسية، كما ترفض السلطات منح الجنسية للأطفال الذين تمت ولادتهم بعد إسقاط جنسية، ما يحرمهم من حقوقهم في العلاج والتعليم والكثير من الحقوق المدنية الأساسية الأخري.
وأشارت المنظمة إلي أنّ سجن الأحداث في البحرين يضم مئات الأطفال المعتقلين بتهم سياسية وقد تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب، كما أن هؤلاء الأطفال محرومون من حق الدراسة والعلاج الملائم ومن حقهم في التربية الملائمة والفرصة التامة للعب وبناء القدرات والثقة بالنفس.
وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بسنّ تشريعات تحمي الطفل من مخاطر الفقر أو العمل في عمر الطفولة، واحترام المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وعدم التمييز بين الأطفال علي أساس مذهبي أو طائفي أو مناطقي والنظر إلي المصلحة الفضلي للطفل وحقهم في الحياة والنماء والتعليم والرعاية والكف عن الزج بهم في الصراعات السياسية، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين علي خلفية الاحتجاجات ضد الحكومة وتعويضهم عن كلّ الأضرار التي حصلت لهم.
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منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

أطفال البحرين

اسقاط الجنسية

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منظّمة سلام: أطفال البحرين يتعرّضون للانتقام السياسي

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