استلام طلب استجواب وزير الرياضة والشباب

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا أضاف يوسف نجاد بأنّ طلب استجواب وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فر تمت إحالته إلي اللجنة الثقافية التابعة للمجلس.

وجاء طلب استجواب الوزير بسبب تأجيله خصخصة نادي استقلال ونادي برسبوليس لكرة القدم وعدم إهتمامه بمسؤوليات الوزارة حيال قضايا الشباب وعدم تنفيذه قرارات مجلس الشوري الاسلامي ذات الصلة بالخطة الحكومية التنموية السادسة وعدم ايجاده توازنا مستداما في توزيع الإمكانيات الرياضية في مناطق البلاد الأقل تنمية، فضلاً عن عدم تطبيقه العدالة في توزيع الميزانية الرياضية بين المدن والمحافظات.

انتهي** ع ج** 1837

