آية الله مكارم شيرازي: ليستند الشيعة والسنة علي المشتركات لحفظ الوحدة

قم / 21 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال المرجع آية الله ناصر مكارم شيرازي : إن علي الشيعة والسنة، الاستناد علي المعتقدات المشتركة في الاسلام بدلاً من اثارة الاختلافات، لتعزيز الوحدة فيما بينهما.

وأكد اية الله مكارم شيرازي اليوم الاربعاء في درسه الفقهي في مسجد اعظم بمدينة قم، أن الشيعة والسنة يجب أن يحترموا المقدسات الدينية والمذهبية لبعضهما البعض ، مضيفا أن هذه القضية فعالة جدا للتقريب بين أتباع الأديان والمذاهب وتسهم في الحفاظ علي الوحدة.
و قال، إن وسائل الأجنبية والاجواء الافتراضية مليئة بالأكاذيب والافتراء ضد الشيعة، متسائلا لماذا تقبلون هذه الاكاذيب؟ وسائل الاعلام هذه تحاول بث الاختلاف والفرقة بين المسلمين، لماذا نقبل أكاذيب العدو؟
و أكد آية الله مكارم شيرازي، علي إن أسبوع الوحدة هو فرصة جيدة لمزيد من الوحدة بين الشيعة والسنة، لكن علينا إيجاد طريقة للوحدة.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

مكارم شيرازي

الوحدة بين الشيعة والسنة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

آية الله مكارم شيرازي: ليستند الشيعة والسنة علي المشتركات لحفظ الوحدة

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

المساعد التنسيقي للجيش الايراني:

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

أحدث الأخبار

منظّمة سلام: أطفال البحرين يتعرّضون للانتقام السياسي

منظّمة سلام: أطفال البحرين يتعرّضون للانتقام السياسي

استلام طلب استجواب وزير الرياضة والشباب

استلام طلب استجواب وزير الرياضة والشباب

آية الله مكارم شيرازي: ليستند الشيعة والسنة علي المشتركات لحفظ الوحدة

آية الله مكارم شيرازي: ليستند الشيعة والسنة علي المشتركات لحفظ الوحدة

الكيان الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق المسجد الأقصي

الكيان الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق المسجد الأقصي

خالد البطش: التطبيع نهب لثروات الأمة وتكريس لاحتلال فلسطين

خالد البطش: التطبيع نهب لثروات الأمة وتكريس لاحتلال فلسطين

موضوعات مرتبط