آية الله مكارم شيرازي: ليستند الشيعة والسنة علي المشتركات لحفظ الوحدة

وأكد اية الله مكارم شيرازي اليوم الاربعاء في درسه الفقهي في مسجد اعظم بمدينة قم، أن الشيعة والسنة يجب أن يحترموا المقدسات الدينية والمذهبية لبعضهما البعض ، مضيفا أن هذه القضية فعالة جدا للتقريب بين أتباع الأديان والمذاهب وتسهم في الحفاظ علي الوحدة.

و قال، إن وسائل الأجنبية والاجواء الافتراضية مليئة بالأكاذيب والافتراء ضد الشيعة، متسائلا لماذا تقبلون هذه الاكاذيب؟ وسائل الاعلام هذه تحاول بث الاختلاف والفرقة بين المسلمين، لماذا نقبل أكاذيب العدو؟

و أكد آية الله مكارم شيرازي، علي إن أسبوع الوحدة هو فرصة جيدة لمزيد من الوحدة بين الشيعة والسنة، لكن علينا إيجاد طريقة للوحدة.

انتهي** 2344

