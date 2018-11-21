خالد البطش: التطبيع نهب لثروات الأمة وتكريس لاحتلال فلسطين

غزة / 20تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-دعا خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الأمة العربية والاسلامية إلي وقف مسار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الضار بالقضية الفلسطينية وبالأمة جمعاء لأنه طريق لنهب ثروات الامة وتكريس الاحتلال الصهيوني لفلسطين وخطوة علي طريق تهويد القدس والمسجد الاقصي وكنيسة القيامة .

وأكد البطش في مهرجان احياء ذكري الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة علي خيار المقاومة والجهاد كطريق لاستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية، موضحا أن هذا ما أكدته الجولات الأخيرة من القتال مع الاحتلال في غزة، وقال :'فما شهدناه من صمود ومقاومة باسلة جسدته غرفة العمليات المشتركة شكل رسالة لكل المراقبين والمتابعين علي ان شعبنا قادر بوحدته علي افشال كل المشاريع التي تحاك ضد القضية الفلسطينية, متطلعين الي تلاحم كافة البنادق في مبدان المقاومة ضد الاحتلال'.
وأكد علي استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار الشعبية بأدواتها السلمية دون أي تردد، مؤكدين ان ما تشهده غزة من خطوات لتخفيف الحصار غير كافية لكنها خطوات مطلوبة علي طريق كسره كليا، مشددا أن الضمان الوحيد هو استمرار هذه المسيرات وتدفق المشاركة الجماهيرية حتي تحقق المسيرات اهدافها المعلنة ويزول الحصار كليا عن الشعب الفلسطيني بالقطاع المحاصر.
انتهي **387** 1837



برچسب ها

سياسي

خالد البطش

غزة

مهرجان عرفات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

خالد البطش: التطبيع نهب لثروات الأمة وتكريس لاحتلال فلسطين

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

المساعد التنسيقي للجيش الايراني:

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

أحدث الأخبار

منظّمة سلام: أطفال البحرين يتعرّضون للانتقام السياسي

منظّمة سلام: أطفال البحرين يتعرّضون للانتقام السياسي

استلام طلب استجواب وزير الرياضة والشباب

استلام طلب استجواب وزير الرياضة والشباب

آية الله مكارم شيرازي: ليستند الشيعة والسنة علي المشتركات لحفظ الوحدة

آية الله مكارم شيرازي: ليستند الشيعة والسنة علي المشتركات لحفظ الوحدة

الكيان الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق المسجد الأقصي

الكيان الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق المسجد الأقصي

خالد البطش: التطبيع نهب لثروات الأمة وتكريس لاحتلال فلسطين

خالد البطش: التطبيع نهب لثروات الأمة وتكريس لاحتلال فلسطين

موضوعات مرتبط