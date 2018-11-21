خالد البطش: التطبيع نهب لثروات الأمة وتكريس لاحتلال فلسطين

وأكد البطش في مهرجان احياء ذكري الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة علي خيار المقاومة والجهاد كطريق لاستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية، موضحا أن هذا ما أكدته الجولات الأخيرة من القتال مع الاحتلال في غزة، وقال :'فما شهدناه من صمود ومقاومة باسلة جسدته غرفة العمليات المشتركة شكل رسالة لكل المراقبين والمتابعين علي ان شعبنا قادر بوحدته علي افشال كل المشاريع التي تحاك ضد القضية الفلسطينية, متطلعين الي تلاحم كافة البنادق في مبدان المقاومة ضد الاحتلال'.

وأكد علي استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار الشعبية بأدواتها السلمية دون أي تردد، مؤكدين ان ما تشهده غزة من خطوات لتخفيف الحصار غير كافية لكنها خطوات مطلوبة علي طريق كسره كليا، مشددا أن الضمان الوحيد هو استمرار هذه المسيرات وتدفق المشاركة الجماهيرية حتي تحقق المسيرات اهدافها المعلنة ويزول الحصار كليا عن الشعب الفلسطيني بالقطاع المحاصر.

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