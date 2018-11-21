تأكيد ايراني روسي علي التعاون السككي

موسكو/21 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أكّد وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد اسلامي و وزيرالمواصلات الروسي خلال الزيارة التي قام بها الوفد الايراني لموسكو علي توسيع نطاق التعاون السككي والتعجيل في تنفيذ المشاريع المشتركة وضرورة إنهاء مشروع شمال - جنوب السككي الواصل بين البلدين.

وغادر وزير الطرق وبناء المدن الايراني طهران متجهاً الي موسكو أمس الثلاثاء للمشاركة في الملتقي الدولي للمواصلات والنقل الروسي، التقي علي هامش الملتقي بوزير مواصلات هذا البلد والمدير التنفيذي للخطوط السككية الروسية.
وناقش الوزيران خلال إلاجتماع سبل تنمية نظام النقل والمواصلات وإقامة خط إئتماني مالي قدره 3 مليارات يورو من جانب روسيا لصالح ايران يهدف الي تنمية الخطوط السككية الايرانية.
وفي صريح أدلي به لمراسل كالة إرنا قال الوزير الايراني بأن طهران وموسكو شهدتا تطوراً ملحوظاً في مشاريعهما المشتركة، مؤكداً علي الحوافز القوية لدي الجانبين والإستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين.
وشدّد اسلامي علي متابعة البلدين ما إتفق عليه رئيسا الحكومتين الايرانية والروسية بإرادة موحدة ومنسجمة.
وأشار اسلامي الي إقامة إجتماع ثلاثي اليوم الاربعاء بين ايران والهند وروسيا في موسكو و إجتماع ثلاثي آخر بين ايران و روسيا وجمهورية آذربيجان علي مستوي وزاري.
يُذكر بأنّ الخط الآسيوي الاوروبي الممتد من الشمال الي الجنوب يبدأ من الهند ثم يعبر الأراضي الايرانية وجمهورية آذربيجان لينتقل بعد ذلك الي روسيا وشمال اوروبا.
ويُعتبر هذا الخط البالغ 7200 كيلومتر، رابطاً لعشرات الدول لآسيوية والاوروبية بفضل إنشعاب طرق فرعية منه كما يُعتبر ايضاً أحد أهم الطرق الاقتصادية الدولية يوفر لايران إمكانية إتصال أكثر فاعلية بالاقتصاد الدولي.
انتهي** ع ج** 1837



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تأكيد ايراني روسي علي التعاون السككي

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