التطبيع جائزة للعدو وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني

وقال الحية في حديث خاص لمراسل ارنا :'إن حالة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني جائزة للعدو وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، كما تدلل علي الحالة الصعبة والبائسة التي وصلت إليها الأمة في أن تستقبل المحتلين وقتلة الشعب الفلسطيني ومن يحتلون الأقصي ويدنسون أولي القبلتين علي مسمع العالم'.

وأضاف 'هذا السرطان الخبيث المنزرع في أرضنا العربية والإسلامية يجب أن يلفظ ويطرد من بلادنا'، مناشدا العرب والمسلمين عدم افساح المجال للصهاينة لان التطبيع سيكون استعمارا جديدا من العدو لارضنا العربية والإسلامية'.

وتابع :' أن تتبدل وتتغير العداوة بدلا من أن يكون نسيج الأمة العربية والإسلامية موحدا في مواجهة العدو الذي يحتل أرضنا بدأنا نصف جزءا من الأمة كايران والأحزاب الاخري هم الأعداء هذا عار علي من يفعلون ذلك'.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن مسيرات العودة متواصلة حتي تحقق أهدافها كاملة في كسر الحصار الصهيوني المستمرة علي قطاع غزة منذ 12 عاما.

وقال الحية ' سنغير ونبدل في أدوات المسيرات بما يحقق مصالحنا وأهدافنا الوطنية، مشيرا إلي المشاركة الواسعة في جمعة 'المسيرة مستمرة'.

وأضاف' بفضل صمود شعبنا والوحدة السياسية والميدانية استطعنا أن ننتزع حقوقنا ونحن تحت الاحتلال دون تقديم اثمان سياسية'.

وتابع :'نحن شعب نعيش مرحلة تحرر وطني لقضية سياسية بامتياز ونناضل ونقاتل ونجاهد من أجل إنهاء الاحتلال وعودة لاجئينا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس'.

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