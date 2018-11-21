وكالات الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية وراء جريمة كابول

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا قال جعفري بأنّنا جميعاً نرتدي ثياب العزاء تعاطفاً مع الشعب الأفغاني بسبب ما حدث البارحة في كابول وتعرضها لهجوم إرهابي تزامناً مع تلاوة القرآن الكريم في إحد فنادق هذه المدينة قامت به عناصر تكفيرية وهابية وسلفية نسَّقت مع الاستكبار العالمي.

وأشار جعفري الي ضرورة تعزيز الوحدة بين المسلمين وقال: إنّ هذه الفعلة من صنيع أعداء الاسلام الذين لايألون جهداً في بث النفاق والفتنة بين المسلمين.

و وصف الأمين العام لحزب الرخاء الوطني الأفغاني داعش وطالبان بأنهما ذراعان وساعدان لمنظمات أمنية تابعة للدول المستكبرة التي طالما إرتكبت جرائم في المنطقة.

كما إعتبر جعفري من يعمل لصالح هذه الجماعات الارهابية عميلاً للإستكبار مؤكداً علي أنّ المسلم لايقتل الابرياء ولايفجر الأماكن المقدسة.

وخاطب جعفري الولايات المتحدة قائلاً: إننا نطالبك بعدم بث الفتن في أفغانستان والسماح للشعب الافغاني بأن يعيش حياة عادية.

وأكّد جعفري علي عدم رغبة الأفغانيين بالسلام الذي تزعم واشنطن بأنها ستتحف به هذا البلد، مشدداً علي المستقبل الواعد الذي ستشهده أفغانستان والذي ستنعم به.

ورأي الأمين العام لحزب الرخاء الوطني الأفغاني بأنّ الأمريكيين يتبعون مصالحهم ويسعون الي تطبيق سياساتهم دون الاهتمام بمطالب الشعب الافغاني.

وكان الهجوم الانتحاري الذي شهدته البارحة العاصمة الدفغانية خلال إحتفالات المولد النبوي الشريف قد أّدي الي مقتل 50 شخصاً وإصابة 75 آخر.

انتهي** ع ج** 1837

