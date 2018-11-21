قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

وإذ استنكر قاسمی، الیوم الاربعاء، الحظر الذی فرضته وزارة الخزانة الأمریكیة علي عدد من الشركات الأجنبیة والإیرانیة، بما فیه مساعد البنك المركزی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بذرائع كاذبة، مضیفا : هذا الحظر غیر مجد وغیر فاعل ضد الشخصیات الحقیقیة والقانونیة، ولن یؤدی بالتأكید إلي النتائج المرجوة من قبل المصممین والمنفذین له، وسوف یعلمون عدم جدواه عاجلاً أم آجلاً .

وزارة الخزانة الأمریكیة أعلنت فی بیان مساء أمس علي موقعها الرسمی علي الإنترنت، فرض عقوبات علي تسعة أفراد وشركات تحت ذریعة المشاركة فی صادرات النفط الإیرانی إلي سوریا .

انتهي** 2344

