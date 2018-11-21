قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

طهران - ادان الناطق باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمی، الحظر المفروض من قبل وزارة الخزانة الأمریكیة علي عدد من الشركات الأجنبیة والإیرانیة ، بما فی ذلك مساعد البنك المركزی الإیرانی وقال إن الأمریكیین سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً .

وإذ استنكر قاسمی، الیوم الاربعاء، الحظر الذی فرضته وزارة الخزانة الأمریكیة علي عدد من الشركات الأجنبیة والإیرانیة، بما فیه مساعد البنك المركزی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بذرائع كاذبة، مضیفا : هذا الحظر غیر مجد وغیر فاعل ضد الشخصیات الحقیقیة والقانونیة، ولن یؤدی بالتأكید إلي النتائج المرجوة من قبل المصممین والمنفذین له، وسوف یعلمون عدم جدواه عاجلاً أم آجلاً .
وزارة الخزانة الأمریكیة أعلنت فی بیان مساء أمس علي موقعها الرسمی علي الإنترنت، فرض عقوبات علي تسعة أفراد وشركات تحت ذریعة المشاركة فی صادرات النفط الإیرانی إلي سوریا .
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قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

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