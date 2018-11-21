السفير سنائي: التجارة بالعملات الوطنية بين إيران وروسيا

موسكو/ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أعلن السفير الإيراني في روسيا، عن تداول العملات الوطنية بين إيران وروسيا في القطاع التجاري، وقال في الوقت الحالي ، 20٪ من التجارة بين البلدين هي بالعملات الوطنية.

واضاف سنائي اليوم الاربعاء في مقابلة مع شبكة التلفزيون الروسي 24 : إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي كان انتهاكا للقانون والنظام الدوليين، لكن إيران كانت مستعدة لمواجهة كل الاوضاع.
وصرح سنائي : إنهم يروجون، ان إيران ستعاني من كارثة بانسحابهم من الاتفاق النووي، لكن توقعاتهم لم تتحقق، وتبددت أمانيهم بسقوط الريال الايراني، بل علي العكس سجلت العملة الوطنية في ايران ارتفاعا خلال الشهر الحالي.
وقال: لقد واجهت إيران 40 عاما من العقوبات الأمريكية، وهذه ليست المرة الأولي التي تواجه فيها عقوبات أمريكية، حيث فرضت العقوبات الأولي ضد إيران خلال ولاية رئيس الوزراء محمد مصدق ، الذي قام بتأميم صناعة النفط الإيرانية.
وتابع السفير سنائي: أمريكا في ذلك الوقت تدخلت في شؤون إيران، حيث وقع الانقلاب، وفرضت في ذلك الوقت العقوبات ضد إيران.
وقال السفير الإيراني أيضا إن العقوبات غير سارة حقا، ولكن في الوقت نفسه يمكن تعزيز الاقتصاد الوطني في هذه الظروف.
وصرح السفير الإيراني في موسكو، الحظر الحالي ضد إيران، مختلف عن الحظر الذي فرض في السنوات 2011 و 2014 بسبب ان الحظر الحالي الأمريكي ضد إيران من جانب واحد وليس من قبل مجلس الأمن او دول أخري .
واضاف سنائي إن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي غير قانوني تماما ويعتبر انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2231.
ومضي بالقول إن الاتحاد الأوروبي، بدعمه السياسي للاتفاق النووي، وتنفيذ سياسة مستقلة ، أظهر رغبته في الحفاظ علي الاتفاق النووي.
وصرح بان الاتحاد الاوروبي يسعي الي انشاء آلية خاصة لاستمرار التعاون الاقتصادي مع إيران ووضع الاتفاق مع اليورو علي جدول أعماله ، هذه الآلية الأوروبية تدعم التجارة مع إيران من ناحية، ومن ناحية أخري تخلق فرص التجارة بالعملات الوطنية.
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السفير سنائي: التجارة بالعملات الوطنية بين إيران وروسيا

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