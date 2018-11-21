طهران تستضيف الاجتماع الإقليمي للمجلس العالمي للبحوث

و قال مدير العلاقات الدولية في الجمعية الوطنية الإيرانية اليوم الاربعاء في تصريح لمراسل ارنا علي هامش الاجتماع، ان ممثلين عن دول المانيا والصين واليابان واندونيسيا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا، يشاركون في الاجتماع لبحث موضوعين تأثير الابحاث ودور المرأة في البحوث.

واضاف بيام بارسي، إن دول، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية والهند وسريلانكا وسنغافورة وماليزيا و السعودية والبرازيل، لم تشارك في الاجتماع ، لانها تستضيف اجتماعاتها الإقليمية، موضحا بان نتائج الاجتماع الاقليمي سيترفع الي المجلس العالمي للبحوث، الذي يعقد في البرازيل عام 2019 ، وتكون قابلة للتنفيذ علي المستوي الدولي في حال الموافقة عليها.

الجدير بالذكر أن مجلس البحوث العالمية(GRC) هو منظمة دولية تدار من قبل مجلس من الأعضاء يمثلون الدول الرائدة في دعم البحوث العلمية، ويعدّ هذا الاجتماع أحد الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لاجتماع مجلس البحوث العالمية للعام 2019.

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