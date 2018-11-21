رسالة الرئيس الايراني الي ملتقي ومعرض الجيوماتكس

وقرأ رئيس منظمة رسم وإعداد خرائط البلاد مسعود شفيعي رسالة رئيس الجمهورية في الملتقي والتي ورد فيها: إنّ الانتقال والتبادل المكاني للمعلومات سواء علي الطريقة التقليدية البدائية أو عبر وسائل التقنية المعلوماتية وتحليلها عاد علي الانسان بخدمات قيمة وترك إنطباعاً ايجابياً علي حياة البشر.

وأكّد رئيس الجمهورية في رسالته علي دور المعلومات الموقعية والمكانية الموثوقة في خدمة شؤون النقل والمواصلات وصيانة الطرق والإبحار والتجارة وإكتشاف المناجم وتوظيفها التجاري وإدارة الموارد الطبيعية.

وكتب روحاني في رسالته الموجهة الي هذا الملتقي الدولي: إنّ توظيف هذه التقنية خلال العقود الأخيرة تجاوز المستوي الميداني والتخطيطي للمشاريع وبات إحدي البني التحتية المؤثرة في التخطيط طويل الأمد وفي إجراء مسح وطني للأراضي فضلاً عن دور هذه التقنية في إتخاذ قرارات عامة علي مستوي البلاد وعرض الخدمات.

وإعتبر رئيس الجمهورية الملتقيات الوطنية كملتقي الجيوماتكس وملتقي هندسة التقنية المعلوماتية المكانية، فرصة قيمة للتقارب والتآزر بين متخصصي هذا القطاع و القطاعات الاخري، لافتاً الي دور هذا التقارب في إشعارهم بهواجس مشتركة تساهم في حل قضايا هامة كإدارة موارد المياه والتوزيع المتوازن للسكان وإجراء مسح للأراضي والتوصل الي حلول لمشاكل ازدحام الطرق وتلوث الهواء وما شابهها من قضايا.

وختاماً شكر روحاني منظمة رسم وإعداد الخرائط الايرانية والقائمين بأعمال الملتقي، راجياً لهم النجاح في خدمة الوطن وتوفير فرصة أفضل للحياة تخدم الشعب الايراني.

و'الجيوماتكس' هو الاسم العلمي الذي يطلق علي العلوم و التقنيات المتعلقة بالبيانات العمرانية بهيئتها الرقمية بما فيها المسوحات العمرانية و نظم المعلومات المكانية أو الجغرافية.

انتهي ** ع ج** 1837

