قائد البحرية: إقامة أول مناورة دولية لمكافحة القرصنة

طهران/ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال قائد سلاح البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن أول مناورة دولية لمكافحة القرصنة ستجري العام القادم في المحيط الهندي بمشاركة الدول الأعضاء في مؤتمر قادة بحرية الدول المتشاطئة علي المحيط الهندي .

وفي رد علي سؤال لارنا حول التعاون البحري العسكري الدولي، قال الأدميرال 'حسين خانزادي' في مؤتمر صحفي عقده عشية يوم البحرية بمقر هذه القوة اليوم الأربعاء، إن القوة البحرية الإيرانية عضو فاعل جدا ومتمكن في مؤتمر قادة بحرية الدول المتشاطئة للمحيط الهندي، وتترأس أكبر اجتماع لدول المحيط الهندي لمدة عامين.
واشار الي علاقات القوة البحرية الإيرانية الجيدة للغاية مع دول العالم، وقال: عقدنا اجتماعات مختلفة مع دول مختلفة في السنوات الماضية، واجرينا تدريبات مشتركة مع القوات البحرية في دول العالم.
وردا علي سؤال حول أمن مياه المنطقة والخليج الفارسي، قال الادميرال خانزادي: الأمن الكامل موجود في مياه المنطقة ؛ نحن نوفر هذا الأمن بشكل كامل ودون الحاجة إلي قوات اجنبية.
يتبع.. 2344



برچسب ها

سياسي

قائد القوة البحرية

مكافحة القرصنة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد البحرية: إقامة أول مناورة دولية لمكافحة القرصنة

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

المساعد التنسيقي للجيش الايراني:

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

أحدث الأخبار

طهران تستضيف الاجتماع الإقليمي للمجلس العالمي للبحوث

طهران تستضيف الاجتماع الإقليمي للمجلس العالمي للبحوث

رسالة الرئيس الايراني الي ملتقي ومعرض الجيوماتكس

رسالة الرئيس الايراني الي ملتقي ومعرض الجيوماتكس

قائد البحرية: إقامة أول مناورة دولية لمكافحة القرصنة

قائد البحرية: إقامة أول مناورة دولية لمكافحة القرصنة

هيمنة أمريكا السلطوية تهدد أمن العالم

رئيس مركز الدراسات الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية:

هيمنة أمريكا السلطوية تهدد أمن العالم

تبادل 376 سجيناً بين ايران ودول اُخري

إعتباراً من 21 مارس 2018

تبادل 376 سجيناً بين ايران ودول اُخري

موضوعات مرتبط