قائد البحرية: إقامة أول مناورة دولية لمكافحة القرصنة

وفي رد علي سؤال لارنا حول التعاون البحري العسكري الدولي، قال الأدميرال 'حسين خانزادي' في مؤتمر صحفي عقده عشية يوم البحرية بمقر هذه القوة اليوم الأربعاء، إن القوة البحرية الإيرانية عضو فاعل جدا ومتمكن في مؤتمر قادة بحرية الدول المتشاطئة للمحيط الهندي، وتترأس أكبر اجتماع لدول المحيط الهندي لمدة عامين.

واشار الي علاقات القوة البحرية الإيرانية الجيدة للغاية مع دول العالم، وقال: عقدنا اجتماعات مختلفة مع دول مختلفة في السنوات الماضية، واجرينا تدريبات مشتركة مع القوات البحرية في دول العالم.

وردا علي سؤال حول أمن مياه المنطقة والخليج الفارسي، قال الادميرال خانزادي: الأمن الكامل موجود في مياه المنطقة ؛ نحن نوفر هذا الأمن بشكل كامل ودون الحاجة إلي قوات اجنبية.

يتبع.. 2344

