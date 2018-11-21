رئيس مركز الدراسات الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية:

هيمنة أمريكا السلطوية تهدد أمن العالم

بكين/ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس مركز الدراسات الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، إن الهيمنة الأمريكية السلطوية الجديدة، لا تهدد استقرار وأمن الشرق الأوسط فحسب، بل تهدد العالم برمته.

وأضاف 'محمد كاظم سجادبور، اليوم الأربعاء في الجولة العاشرة من المحادثات السياسية الدولية، في مكتب الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية اليابانية في طوكيو، والتي عقدت بحضور ' كنيتشرو ساسايي' رئيس المكتب، أضاف: انسحاب امريكا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي وفرض حظر اقتصادي علي بلادنا، ليس مجرد قضية ثنائية بين طهران وواشنطن، بل إنه خرق للقانون الدولي، وولادة حركة ضد الآخرين، بما في ذلك أوروبا واليابان.
و أشار رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، إلي أن إيران حكومة وشعبا ستتغلب علي هذه الأزمة بالاعتماد علي قدراتها المحلية والإقليمية، كما أثبتت في العقود الأربعة الماضية، و بالاتكاء علي قدراتها الذاتية ستواجه تحديات أكبر من الحظر وستعمل علي ادارتها.
خلال هذه المائدة المستديرة التي حضرها العديد من الباحثين والأساتذة من جامعات مختلفة في اليابان، سلط سجاد بور الضوء علي تاريخ طويل من التعاون بين إيران واليابان أكد علي ضرورة الحوار بين مراكز الدراسات في البلدين في الظروف الحالية الأقليمة والدولية.
وصرح رئيس مركز الدراسات السياسية والشؤون الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، بأن نتائج تبادل وجهات النظر بين البلدين له تأثير إيجابي علي تحسين العلاقات بين إيران واليابان.
خلال هذه المائدة المستديرة، ناقش الباحثون وكبار الخبراء من الجانبين القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وأستعرضوا آرائهم حول آخر التطورات في هذه المجالات.
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هيمنة أمريكا السلطوية تهدد أمن العالم

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