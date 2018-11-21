يمكن التفوق علي مشاكل البلاد عبر توظيف التعبئة الشعبية

وخلال الإجتماع المفتوح الذي عقده اليوم مجلس الشوري الاسلامي قدّم بزشكيان التهاني بمناسبة اسبوع التعبئة الشعبية، واصفاً هذه التعبئة بأنها كانت ساعداً للبلاد في مواجهة جميع القوي التي شاءت الإطاحة بالنظام الاسلامي.

وأكّد بزشكيان علي دور التعبئة الشعبية في إسناد الثورة الاسلامية وضرورة الحفاظ علي العقيدة والقناعة التعبوية، موضحاً بأنّ هذه القناعة تجعل المواطن يغض النظر عن مصالحه الشخصية لصالح أرضه وبلاده.

وأشار بزشكيان الي تزامن اسبوع التعبئة الشعبية واسبوع الوحدة الاسلامية داعياً الجميع الي الوفاق والتعاون.

انتهي** ع ج** 1837

