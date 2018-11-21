النائب الاول لرئيس مجلس الشوري الاسلامي:

يمكن التفوق علي مشاكل البلاد عبر توظيف التعبئة الشعبية

طهران/21 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال النائب الاول لرئيس مجلس الشوري الاسلامي مسعود بزشكيان اليوم الاربعاء: إنه من شأن التعبئة الشعبية المساعدة في تخطي الصعوبات وبلوغ أهداف الثورة بقوة والتفوق علي مشاكل البلاد.

وخلال الإجتماع المفتوح الذي عقده اليوم مجلس الشوري الاسلامي قدّم بزشكيان التهاني بمناسبة اسبوع التعبئة الشعبية، واصفاً هذه التعبئة بأنها كانت ساعداً للبلاد في مواجهة جميع القوي التي شاءت الإطاحة بالنظام الاسلامي.
وأكّد بزشكيان علي دور التعبئة الشعبية في إسناد الثورة الاسلامية وضرورة الحفاظ علي العقيدة والقناعة التعبوية، موضحاً بأنّ هذه القناعة تجعل المواطن يغض النظر عن مصالحه الشخصية لصالح أرضه وبلاده.
وأشار بزشكيان الي تزامن اسبوع التعبئة الشعبية واسبوع الوحدة الاسلامية داعياً الجميع الي الوفاق والتعاون.
انتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

اجتماعي

بزشكيان

التعبئة الشعبية

اسبوع الوحدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

يمكن التفوق علي مشاكل البلاد عبر توظيف التعبئة الشعبية

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

المساعد التنسيقي للجيش الايراني:

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

أحدث الأخبار

طهران تستضيف الاجتماع الإقليمي للمجلس العالمي للبحوث

طهران تستضيف الاجتماع الإقليمي للمجلس العالمي للبحوث

رسالة الرئيس الايراني الي ملتقي ومعرض الجيوماتكس

رسالة الرئيس الايراني الي ملتقي ومعرض الجيوماتكس

قائد البحرية: إقامة أول مناورة دولية لمكافحة القرصنة

قائد البحرية: إقامة أول مناورة دولية لمكافحة القرصنة

هيمنة أمريكا السلطوية تهدد أمن العالم

رئيس مركز الدراسات الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية:

هيمنة أمريكا السلطوية تهدد أمن العالم

تبادل 376 سجيناً بين ايران ودول اُخري

إعتباراً من 21 مارس 2018

تبادل 376 سجيناً بين ايران ودول اُخري

موضوعات مرتبط