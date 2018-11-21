رفع الحظر الدوائي عن إيران سيثار في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

واضاف رحيم واحدي في مقابلة مع إرنا اليوم الثلاثاء، إنه ومن خلال التشاور والتأثير علي المسؤولين الحكوميين وزيادة الوعي، يجب أن تتخذ خطوات لمنع الدول الأخري من الانضمام إلي الحظر الدوائي الأمريكي الظالم ضد الشعب الإيراني.

وأضاف أن الرابطة ستجري مشاورات مع المنظمات غير الحكومية الاعضاء في OPCW المشاركة في هذا المؤتمر من أجل عدم مسايرة البلدان الأخري لامريكا بفرض الحظر الجائر ضد استيراد الأدوية .

وأشار إلي أن فرض الحظر علي استيراد الأدوية سوف يضاعف من معاناة المصابين بالاسلحة الكيميائية في بلدنا، وقال: بعض العقوبات ستزيد بلا شك من الام ضحايا الهجوم الكيماوي .

وأضاف أن رابطة الدفاع عن حقوق ضحايا المصابين بالاسلحة الكيماوية في سردشت اليوم الأربعاء، ستلقي كلمة ولمدة 20 دقيقة امام اجتماع للمنظمات غير الحكومية الاعضاء في المنظمة العالمية لحظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وصرح واحدي، بان موضوع الاجتماع، حول وضع نساء سردشت المصابات من جراء الأسلحة الكيميائية والميكروبية وكذلك الحظر الأمريكي علي الدواء ضد شعب بلادنا.

ويزور رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المصابين بالأسلحة الكيميائية في سردشت، إلي جانب عضوين آخرين في الرابطة، لاهاي بهولندا لحضور الاجتماع السنوي لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية (OPCW).

وتأسست رابطة الدفاع عن حقوق ضحايا سردشت الكيميائية من 500 عضو ناشط في عام 2001 وتشارك في الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لمدة 15 عاما وفازت بمقعدين.

علماً ان النظام البعثي في العراق قصف في 1987 أربع نقاط مزدحمة في بلدة سردشت الحدودية باستخدام قنابل كيماوية، وفي هذا الهجوم الجبان، استشهد 119 مدنياً وأصيب أكثر من ثمانية آلاف شخص بسبب غازات سامة.

كان القصف الكيميائي لبلدة سردشت الحدودية هو أسوأ هجوم كيميائي تسبب في العديد من الآثار السلبية وتسبب في أن تصبح المدينة أول مدينة تقع ضحية للأسلحة الكيميائية في العالم بعد التفجير النووي في هيروشيما.

انتهي** 2344

