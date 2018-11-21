روسيا فرصة للتبادل التجاري الايراني مع العالم

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا أضاف قدير بأنّ ايران بإستطاعتها الإستفادة من الفرصة الروسية أو فرص مضاهية لها لمواجهة الحظر الأمريكي المتفرّد المفروض عليها في مجال التجارة والتبادل المالي.

وصرّح قيافه بأنّ الصين ايضاً كروسيا تتمتع بنفس الفرصة الخادمة للشأن التجاري والمالي الايراني، فضلاً عن إتخاذ بكين مواقف صديقة لايران سياسياً في الآونة الأخيرة.

وتوقع قيافه أن يزيد هذان البلدان مستوي تعاونهما التجاري مع ايران مؤكداً علي رغبة الزعيم الروسي فيلاديمير بوتين ومسؤولي هذا البلد في تعزيز تعاون موسكو مع ايران.

ولفت نائب رئيس إتحاد التصدير التابع لغرفة ايران التجارية الي زيادة متوقعة هذا العام والعام القادم بين ايران وروسيا في العلاقات الاقتصادية الثنائية بفضل توظيف العملة الروسية في هذا التعاون.

وكانت روسيا والصين ودول الإتحاد الاوروبي عارضت بصراحة سياسات الحظر الأمريكية المفروض علي ايران وانسحاب واشنطن من الإتفاق النووي.

وبيّنت إحصائيات الجمارك الروسية زيادة صادرات ايران الي روسيا 30 بالمائة عام 2017 مقارنة بعام 2016 ضمّت 70 بالمائة منها المواد الغذائية والمنتجات الزراعية تلتها المعادن والإسمنت والمواد الكيميائية والمنجمية.

هذا وبلغ الاستيراد الايراني من روسيا مليار و30 مليون دولار.

انتهي** ع ج** 1837

