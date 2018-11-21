ترتيب زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلي دولة عربية

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فقد أفيد “أن رئيس مجلس الامن القومي مئير بن شابات يمكث حاليا بصورة سرية في هذه الدولة, التي لم يشَر الي اسمها, لوضع الترتيبات للزيارة المحتملة.”

وذكرت أن مكتب رئاسة الوزراء رفض التعقيب علي هذا النبأ. في حين كان نتنياهو قد قال ظهر امس الاول لأعضاء لجنة الخارجية والامن البرلمانية انه يتوقع ما وصفه بمفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن حوار تجريه البحرين بشكل سري مع 'اسرائيل' تمهيداً لعلاقات علنية، مشيرة إلي أن المنامة ستكون وجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة.

قناة “i24” الإسرائيلية، ذكرت أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” نشرت تقريراً قالت فيه إن البحرين تُجري هذه الأيام حوارًا سريًا مع 'إسرائيل'، للإعلان عن إقامة علاقات علنية بين الجانبين، تدشنها زيارة مرتقبة يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلي المنامة.

ووفق الصحيفة فإن تلك الحوارات تأتي في إطار تطبيع العلاقات مع الدول العربية، تمهيدًا لتنفيذ الخطة الأمريكية لتسوية الصراع، والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

نتنياهو الذي عاد أخيراً من العاصمة العمانية مسقط، كشف في مستهل اجتماع حكومته أمس الاول عن زيارات سيقوم بها لدول عربية أخري بعد زيارته لسلطنة عمان، موضحاً “الدلالات الكبيرة” للزيارة التي قام بها لسلطنة عمان. وأعلن أن هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي لهذا البلد منذ 22 عاما، وأنها “تسنت بفضل الجهود الدبلوماسية التي تعكف الحكومة عليها تجاه دول عربية خلال السنوات الأخيرة”

وكان وزير خارجية البحرين قد صرح بالقول إنه “يتمني النجاح لجهود السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، لتجديد عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”. وأضاف في قمة أمنية بالبحرين أن “التحالف الأمني الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين ومصر والأردن سيكون مفتوحًا أمام من يقبلون بمبادئه”.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني، بعد ختام زيارة نتنياهو إلي سلطنة عُمان، ناقش خلالها مع السلطان قابوس بن سعيد عملية السلام مع الفلسطينيين.

وكان نتنياهو صرح خلال حفل تدشين مركز بيرس للإبداع: “اعتقدنا دائما أنه لو وجدنا حلا لمشكلة الفلسطينيين فإن ذلك سيفتح الأبواب أمام تحقيق السلام مع العالم العربي، ولكن لو انفتحنا علي العالم العربي وطبعنا العلاقات معه، فهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلي إمكانية المصالحة والسلام مع الفلسطينيين”.

الجدير ذكره أن زيارة نتنياهو لعمان والحديث عن زيارة قريبة للبحرين قد تزامنت مع حضور وزير الثقافة والرياضة الاسرائيلية الامارات لمشاركة فريق الجودو الإسرائيلي المشارك في بطولة “عام زايد جراند سلام للجودو 2018”. واستضافة قطر لفريق الجمباز الإسرائيلي، ومشاركة وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا الاثنين في “مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2018” في دبي.

المصدر : اللؤلؤة

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