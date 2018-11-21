مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية:

تشكيل فريق عمل إستشاري بين الحكومة والبرلمان ومجلس صيانة الدستور حول CFT

طهران/21 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قالت مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية «لَعيا جُنَيدي» اليوم الاربعاء: تمّ تشكيل فريق عمل إستشاري بين الحكومة ومجلس الشوري الاسلامي ومجلس صيانة الدستور حول CFT للتعاون وإزالة الغموض.

وفي تصريح أدلت به لمراسل وكالة إرنا أضافت جنيدي بأنّ معاهدة مكافحة تمويل الارهاب ومعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة (بالرمو) تتمتعتان بعضوية ما يقارب 190 بلداً، مؤكدة علي إمكانية الإنسحاب من العضوية في هاتين المعاهدتين إن لم تسمحا للبلد العضو أن يحظي بالمصالح الصادرة عنهما.
وصرّحت جنيدي بأنّ هدف ايران من العضوية في هاتين المعاهدتين الحفاظ علي حقوق الشعب الايراني وتعزيز السوق الايرانية عبر التعاون مع أنظمة المصارف العالمية.
ولفتت مساعدة رئيس الجمهورية الي عدم منح ضمان للدول التي تلتحق بالمعاهدات، موضحة بأنّ الأمر يقوم علي أساس حسن النية والتعاون والدور البارز والناشط الذي يقوم به البلد العضو.
ودعت جنيدي الي تعاون السلطات الثلاث لتوفير فرصة الإستفادة من خدمات ومزايا هذه المعاهدة المالية مشددة علي حق البلاد في الخروج من المعاهدة فور الشعور بعدم إتيانها ما يجب.
وكان مجلس الشوري الاسلامي قد صادق علي الإلتحاق بمعاهدة CFT لكنّ مجلس صيانة الدستور لم يُصادق عليها.
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تشكيل فريق عمل إستشاري بين الحكومة والبرلمان ومجلس صيانة الدستور حول CFT

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