19 الف طالب جامعي افغاني يدرسون في ايران

وفي كلمته التي القاها الثلاثاء خلال ملتقي للطلبة الجامعيين للجامعة الاسلامية الحرة في محافظة طهران والذي استضافه فرع الجامعة في مدينة دماوند (شمال شرق طهران)، قال انصاري ان هنالك في الوقت الحاضر 19 الف طالب جامعي افغاني يدرسون في الجامعات الايرانية اضافة الي 5200 طالب افغاني في الجامعات الدينية والحوزات العلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر ان ايران وافغانستان يربطهما مصير مشترك وعلاقات ثقافية وتاريخية عريقة، واضاف، ان الطلبة الجامعيين وطلبة الحوزات العلمية الافغان يعدون رصيدا علميا ووطنيا لبلادهم.

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