وزير الطرق الايراني:

طهران وموسكو حققتا تقدما جيدا في مشاريعهما المشتركة

موسكو / 21 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي بان ايران وروسيا حققتا تقدما جيدا في مشاريعهما المشتركة.

وقال اسلامي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' في موسكو الثلاثاء، حول اهداف زيارته الي روسيا، ان رؤية الطرفين والظروف المماثلة قد وفرت فرصة استثنائية كي نتمكن من مواصلة المشاريع المشتركة بقوة اكبر.
واضاف، ان الطرفين يواصلان بارادة منسجمة سياستهما وبرامجهما في اطار اهداف مشتركة تم تحديدها من قبل رئيسي البلدين.
وتابع وزير الطرق الايراني، سيكون لنا يوم غد (اليوم الاربعاء) اجتماع ثلاثي بين ايران وروسيا والهند واجتماع ثلاثي اخر بين ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان علي المستوي الوزاري.
وقال، ان لنا قضايا مشتركة مع هذه الدول الثلاث في ممرين مختلفين سيتم البحث حولها في اجتماع الثلاثاء، ونحن في الواقع نسعي لتعجيل وتيرة تنفيذ المشاريع ونامل عبر الاستفادة من هذه الفرصة وهذه التوافقات الاسراع بمشاريعنا.
يذكر ان الممر الاسيوي الاوروبي 'شمال -جنوب' يبدا من الهند واي ران وجمهورية اذربيجان الي روسيا ومن ثم شمال اوروبا والدول الاسكندنافية.
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طهران وموسكو حققتا تقدما جيدا في مشاريعهما المشتركة

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