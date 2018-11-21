جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

والتقي جابري انصاري الذي يزور سويسرا منذ الاثنين المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الي سوريا استيفان دي ميستورا وعددا من الشخصيات السياسية السورية المعارضة.

وتمحورت المباحثات العقبات التي تعترض سبيل تشكيل لجنة الدستور السوري وجدول اعمال الجولة الجديدة من الاجتماع الدولي للسلام في سوريا الذي سيعقد الاسبوع المقبل في العاصمة الكازاخية استانا .

وكان جابري انصاري قد التقي الاسبوع الماضي في دمشق الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية السوري وليد المعلم وبحث معهما اخر تطورات الشان السوري والقضايا المتعلقة بلجنة الدستور.

انتهي ** 2342

