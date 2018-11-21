ایران وفنزویلا تتعادلان ودیا 1-1

طهران / 21 تشرین الثانی /نوفمبر /ارنا-
تعادل المنتخب الوطنی الایرانی لكرة القدم مع نظیره الفنزویلی 1-1 فی مباراة ودیة اقیمت بینهما مساء الثلاثاء فی العاصمة القطریة الدوحة.

تقدمت فنزویلا بهدف سجله دارون ماجیس فی الدقیقة 37 فیما سجل علی قلی زادة هدف التعادل لایران فی الدقیقة 41 .
وخلال المباراة سنحت بعض الفرص الاخري للفریقین الا انها لم تستغل.
وتأتی هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب الوطنی الایرانی لكرة القدم لخوض نهائیات كأس امم آسیا التی ستقام فی الامارات خلال ینایر /كانون الثانی المقبل، حیث یلعب ضمن المجموعة الرابعة مع العراق وفیتنام والیمن.
وكانت ایران قد تغلبت الاسبوع الماضی فی مباراة ودیة اخري علي ترینیداد وتوباكو 1-صفر فی المباراة التی اقیمت بطهران.
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ایران وفنزویلا تتعادلان ودیا 1-1

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