ایران تندد بالهجوم الارهابی فی كابول

طهران / 20 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة 'بهرام قاسمی' بالهجوم الارهابی الذی استهدف الیوم الثلاثاء عشرات المدنیین والعلماء ورجال الدین فی العاصمة الافغانیة كابول.

واذ قدم العزاء الي افغانستان حكومة وشعبا، اعرب قاسمی عن تضامنه مع عوائل ضحایا هذه الجریمة النكراء.
واشار المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة الي وقوع هذه العملیة الارهابیة المروّعة بالتزامن مع ایام الذكري السنویة لمولد نبی الرحمة (صلي الله علیه واله وسلم)، وسقوط العدید من الضحایا فی صفوف علماء الدین السنة؛ مؤكدا ان الایدی الجبانة الخفیة لهذه العملیة الارهابیة لا تنوی سوي اذكاء الفتن الطائفیة والمذهبیة.
وتطلع قاسمی الي نجاح الشعب الافغانی من خلال تمسكه بالوحدة ودعم الحكومة المركزیة والاستفادة من تجاربه السابقة فی سیاق مكافحة الارهاب، فی تخطی الفترة الراهنة حیث تنامی الهجمات الارهابیة وتصعید العنف والجرائم الوحشیة فی اطار المخططات البغیضة، وان یواصل خطواته الجبارة نحو ترسیخ الاستقرار وارساء الامن المستدام فی هذا البلد.
واكد ان (الشعب الافغانی) سیلقي قطعا فی هذا المسار دعما شاملا ومستداما من جانب الحكومة والشعب فی ایران.
یذكر ان المتحدث باسم وزارة الصحة الافغانیة 'وحید مجروح' اعلن عن سقوط 40 قتیلا و60 مصابا خلال هجوم انتحاری استهدف الیوم الثلاثاء احتفالا اقیم بمناسبة ذكري المولد النبوی الشریف (ص) فی كابول.
وقال مجروح لمراسل 'ارنا'، ان الهجوم وقع فی فندق 'اورانوس' علي طریق مطار كابول.
انتهي** ح ع



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ایران تندد بالهجوم الارهابی فی كابول

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