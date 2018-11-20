قائد حركة انصار الله :

متمسكون بحقنا فی الحریة والاستقلال علي أساس هویتنا الإیمانیة

طهران / 20 تشرین الاول / نوفمبر / ارنا - أكد قائد حركة انصار الله فی الیمن 'السید عبد الملك بدر الدین الحوثی'، ان الشعب الیمنی متمسك بحق الدفاع عن النفس والارض فی وجه العدوان الأمریكی السعودی ومتمسك بحقة فی الحریة والاستقلال علي أساس الهویة الإیمانیة.

وفی خطابه عصر الیوم خلال الاحتفال الجماهیری الكبیر الذی اقیم فی میدان السبعین بالعاصمة صنعاء ومحافظات الحدیدة وإب وذمار وصعدة وتعز والجوف، بمناسبة ذكري المولد النبوی الشریف (صلي الله علیه واله وسلم)، قال السید عبد الملك الحوثی : إن المرحلة التی نمر بها من التصدی للعدوان هی مرحلة مهمة وفاصلة، فنحن نواجه عدواناً ظالماً یستهدف كرامتنا وهویتنا وانتمائنا.
وأشار إلي أن ذكري المولد النبوی الشریف (ص) محطة تعبویة إیمانیة تصل بالانسان الي 'الخیر والنصر والظفر هو عاقبة الصبر علي المعاناة فی سبیل الله والتحرر من سیطرة الطاغوت والاستكبار'.
وخاطب قائد حركة انصار الله الشباب الیمنی قائلاً 'أنتم ذخر الأمة، والعدو یستهدفكم بإیمانكم ووعیكم وشرفكم وأخلاقكم كما یستهدفكم بالأسلحة والصواریخ، كونوا عند مستوي الأمل بالتمسك بهویتكم والتثبت بثقافة القرآن الكریم والتحصن بالوعی العالی'.
وحذر الحوثی، الشابات من 'كل الظلامیین من التكفیر المتبعین لأمریكا وعملائها، ومن الإباحیین الفاسدین الذین یسعون لضرب قیمكم كی یسیطروا علیكم'.
وأشار إلي أن طریق النفاق یجعل الأمة بكل طاقاتها وثرواتها مجرد رصیدٍ إضافی یعزز سیطرة أمریكا ونفوذها علي المستوي العالمی.
وأدان قائد حركة انصار الله (الحوثیین) كل أشكال التطبیع والتحالف مع العدو 'الإسرائیلی'؛ مؤكداً تمسك الشعب الیمنی بقضایا أمته الكبري والوقوف الي جانب فصائل المقاومة الفلسطینیة وأبناء الشعب الفلسطینی.
ودعا السید عبد الملك الحوثی 'السلطة الرسمیة' الي بذل كل جهودها لخدمة شعبها وتحقیق مطالب الشعب ومحاربة الفساد؛ كما دعا الشعب الیمنی الي الاهتمام بالتكافل الاجتماعی وإغاثة الفقراء والمحتاجین وإخراج الزكاة.
المصدر : المسیرة
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متمسكون بحقنا فی الحریة والاستقلال علي أساس هویتنا الإیمانیة

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