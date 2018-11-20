مساعد وزير الطرق يستعرض الطاقات الملاحية الإيرانية خلال اجتماع `ايمو' في لندن

ونوّه 'راستاد' في هذا الاجتماع بانضمام ايران في عام 1958 إلي منظمة 'ايمو' والتزامها حتي الآن بكل تعهدات هذه المنظمة الدولية.

وفي سياق متصل، اشار مساعد وزير الطرق وبناء المدن للمراسلين الايرانيين، الي بدء اجتماع لجان مجلس منظمة الملاحة البحرية الدولية منذ (امس) الاثنين بمقر المنظمة في لندن حيث شارك وفد من جمهورية إيران الإسلامية كعضو مراقب في هذا الحدث الدولي.

وأفاد راستاد أن إحدي الفرص التي اتيحت لأول مرة خلال الاجتماع، هي أننا تمكنا من استعراض قدرات و إمكانيات إيران إلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية؛ مبينا ان هذه القدرات الإيرانية تشمل النشاطات والموانئ البحرية وأسطول الجمهورية الإسلامية ومسؤوليات منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية.

وفي جانب اخر من تصريحاته للصحفيين من لندن، قال مساعد وزير الطرق الايراني ان طهران احتجت علي الآليات التي أدت إلي فرض قيود علي أنشطة الأسطول البحري الإيراني ونأمل بأن تلقي دعمًا من الأمانة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية للملاحة البحرية في هذا الخصوص.

انتهي**ح ح / ح ع**

