مساعد وزير الطرق يستعرض الطاقات الملاحية الإيرانية خلال اجتماع 'ايمو' في لندن

لندن/20 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قام مساعد وزير الطرق وبناء المدن 'محمد راستاد' اليوم (الثلاثاء)، باستعراض قدرات الصناعة الملاحية للجمهورية الاسلامية الإيرانية وذلك خلال اجتماع المنظمة الدولية للملاحة البحرية (ايمو) في لندن.

ونوّه 'راستاد' في هذا الاجتماع بانضمام ايران في عام 1958 إلي منظمة 'ايمو' والتزامها حتي الآن بكل تعهدات هذه المنظمة الدولية.
وفي سياق متصل، اشار مساعد وزير الطرق وبناء المدن للمراسلين الايرانيين، الي بدء اجتماع لجان مجلس منظمة الملاحة البحرية الدولية منذ (امس) الاثنين بمقر المنظمة في لندن حيث شارك وفد من جمهورية إيران الإسلامية كعضو مراقب في هذا الحدث الدولي.
وأفاد راستاد أن إحدي الفرص التي اتيحت لأول مرة خلال الاجتماع، هي أننا تمكنا من استعراض قدرات و إمكانيات إيران إلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية؛ مبينا ان هذه القدرات الإيرانية تشمل النشاطات والموانئ البحرية وأسطول الجمهورية الإسلامية ومسؤوليات منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية.
وفي جانب اخر من تصريحاته للصحفيين من لندن، قال مساعد وزير الطرق الايراني ان طهران احتجت علي الآليات التي أدت إلي فرض قيود علي أنشطة الأسطول البحري الإيراني ونأمل بأن تلقي دعمًا من الأمانة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية للملاحة البحرية في هذا الخصوص.
انتهي**ح ح / ح ع**



برچسب ها

اقتصاد

القدرات البحرية

ايمو

الملاحة البحرية الايرانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مساعد وزير الطرق يستعرض الطاقات الملاحية الإيرانية خلال اجتماع

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

المساعد التنسيقي للجيش الايراني:

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

بعد تعرضه لاستفزازات أميركية غرب الأنبار..

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

أحدث الأخبار

ایران تندد بالهجوم الارهابی فی كابول

ایران تندد بالهجوم الارهابی فی كابول

متمسكون بحقنا فی الحریة والاستقلال علي أساس هویتنا الإیمانیة

قائد حركة انصار الله :

متمسكون بحقنا فی الحریة والاستقلال علي أساس هویتنا الإیمانیة

مساعد وزير الطرق يستعرض الطاقات الملاحية الإيرانية خلال اجتماع `ايمو' في لندن

مساعد وزير الطرق يستعرض الطاقات الملاحية الإيرانية خلال اجتماع 'ايمو' في لندن

مصدر مسؤول : وفاة الفتي المصاب في حادث انفجار لغم بمحافظة خوزستان

مصدر مسؤول : وفاة الفتي المصاب في حادث انفجار لغم بمحافظة خوزستان

المتحدث باسم حركة حماس : هدف المقاومة انهاء الحیاة السیاسیة للكیان الصهیونی

فی حدیث خاص لـ'ارنا'؛

المتحدث باسم حركة حماس : هدف المقاومة انهاء الحیاة السیاسیة للكیان الصهیونی

موضوعات مرتبط