المتحدث باسم حركة حماس : هدف المقاومة انهاء الحیاة السیاسیة للكیان الصهیونی

وأضاف قاسم، 'أن جولة التصعید التی خاضتها المقاومة الفلسطینیة مع الكیان الصهیونی تعد الأكبر منذ الحرب الأخیرة عام 2014 والجهد الفصائلی كان موحد جنب الي جنب'.

وتابع : إن الرسالة التی أرادت المقاومة ایصالها قد وصلت لقادة الاحتلال وباتت معروفا بأن غزة لا یمكن أن تقبل الاعتداء علیها بدون أن ترد بالرد المناسب.

وأكد المتحدث باسم حماس، أن المقاومة لن تتخلي عن واجبها بمجرد تثبیت وقف النار وادخال بضع من المساعدات بل ستظل حائط صد أمام اعتداءات الاحتلال أو محاولاته لتصفیة القضیة الفلسطینیة.

ونوه الي أن جولة التصعید الأخیرة مختلفة عن غیرها؛ 'ففیها رسالة وحدة میدانیة تجسدت فی موقف فصائلی متقدم یبني علیه لاحقا بعد انهاء الانقسام وتعزیز المصالحة الفلسطینیة'.

وبیّن قاسم أن هناك توجه فصائلی موحد مع مصر والتفاف شعبی حول خیار استمرار مسیرات العودة وكسر الحصار بكل أدواتها واشكالها الشعبیة والسلمیة حتی تحقق أهدافها .

انتهی**387/ ح ع**

