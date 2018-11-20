السفير الصربي في طهران : الحظر الأمريكي لا يؤثر علي العلاقات بين طهران وبلغراد

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – اكد السفير الصربي لدي إيران 'دراغان تيودورفيج'، أن الحظر الأمريكي ضد إيران ليس دوليا ولا يؤثر علي العلاقات القائمة بين طهران وبلغراد؛ منتقدا سياسات الحظر الأمريكية ضد الدول.

وخلال لقاءه - اليوم الثلاثاء - رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشة'، أوضح 'تيودورفيج'، ان صربيا ستواصل تعاونهاا مع إيران أكثر فأكثر.
وأشار السفير الصربي في طهران إلي سياسات بلاده لتطوير العلاقات مع إيران؛ قائلا : نحن ندرس استراتيجيات مختلفة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي إشارة إلي أهمية الدور الإيراني في الحرب ضد الإرهاب، قال 'تيودورفيج' : إن إيران لن تدعم الإرهاب، وانما كانت ضحية لهذه الظاهرة.
الي ذلك، اشار 'فلاحت بيشة' الي ضبط 9 أطنان من المخدرات التي كانت في طريق دخولها إلي الدول الأوروبية؛ مؤكدا أن جمهورية إيران الإسلامية تبذل جهودا مستدامة لمنع دخول المخدرات الي الدول الأخري، وانفقت الكثير من التكاليف البشرية والمالية لتحقيق ذلك.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي علي دعم التضامن بين الدول؛ مصرحا أن إيران ستواصل جهودها لتطوير العلاقات مع الدول الأوروبية.
وفي إشارة إلي تنامي الصادرات غير النفطية والعوائد الضريبية علي صعيد العلاقات الاقتصادية الإيرانية، قال فلاحت بيشة أنه بعد 40 عاما من الخبرة والتجربة في مجال الحظر، فقد تعلمنا طرق مواجهة هذه التحديات.
انتهي**ح ح / ح ع**



برچسب ها

سياسي

السفير الصربي

العلاقات الاقتصادية

فلاحت بيشة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السفير الصربي في طهران : الحظر الأمريكي لا يؤثر علي العلاقات بين طهران وبلغراد

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

بعد تعرضه لاستفزازات أميركية غرب الأنبار..

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

مسؤول كردي: ابلغنا الامريكان بانهم سيفشلون في الحظر علي ايران

مسؤول كردي: ابلغنا الامريكان بانهم سيفشلون في الحظر علي ايران

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

المساعد التنسيقي للجيش الايراني:

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

أحدث الأخبار

متمسكون بحقنا فی الحریة والاستقلال علي أساس هویتنا الإیمانیة

قائد حركة انصار الله :

متمسكون بحقنا فی الحریة والاستقلال علي أساس هویتنا الإیمانیة

مساعد وزير الطرق يستعرض الطاقات الملاحية الإيرانية خلال اجتماع `ايمو' في لندن

مساعد وزير الطرق يستعرض الطاقات الملاحية الإيرانية خلال اجتماع 'ايمو' في لندن

مصدر مسؤول : وفاة الفتي المصاب في حادث انفجار لغم بمحافظة خوزستان

مصدر مسؤول : وفاة الفتي المصاب في حادث انفجار لغم بمحافظة خوزستان

المتحدث باسم حركة حماس : هدف المقاومة انهاء الحیاة السیاسیة للكیان الصهیونی

فی حدیث خاص لـ'ارنا'؛

المتحدث باسم حركة حماس : هدف المقاومة انهاء الحیاة السیاسیة للكیان الصهیونی

السفير الصربي في طهران : الحظر الأمريكي لا يؤثر علي العلاقات بين طهران وبلغراد

السفير الصربي في طهران : الحظر الأمريكي لا يؤثر علي العلاقات بين طهران وبلغراد

موضوعات مرتبط