السفير الصربي في طهران : الحظر الأمريكي لا يؤثر علي العلاقات بين طهران وبلغراد

وخلال لقاءه - اليوم الثلاثاء - رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشة'، أوضح 'تيودورفيج'، ان صربيا ستواصل تعاونهاا مع إيران أكثر فأكثر.

وأشار السفير الصربي في طهران إلي سياسات بلاده لتطوير العلاقات مع إيران؛ قائلا : نحن ندرس استراتيجيات مختلفة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي إشارة إلي أهمية الدور الإيراني في الحرب ضد الإرهاب، قال 'تيودورفيج' : إن إيران لن تدعم الإرهاب، وانما كانت ضحية لهذه الظاهرة.

الي ذلك، اشار 'فلاحت بيشة' الي ضبط 9 أطنان من المخدرات التي كانت في طريق دخولها إلي الدول الأوروبية؛ مؤكدا أن جمهورية إيران الإسلامية تبذل جهودا مستدامة لمنع دخول المخدرات الي الدول الأخري، وانفقت الكثير من التكاليف البشرية والمالية لتحقيق ذلك.

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي علي دعم التضامن بين الدول؛ مصرحا أن إيران ستواصل جهودها لتطوير العلاقات مع الدول الأوروبية.

وفي إشارة إلي تنامي الصادرات غير النفطية والعوائد الضريبية علي صعيد العلاقات الاقتصادية الإيرانية، قال فلاحت بيشة أنه بعد 40 عاما من الخبرة والتجربة في مجال الحظر، فقد تعلمنا طرق مواجهة هذه التحديات.

انتهي**ح ح / ح ع**

