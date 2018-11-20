نحرص علي استقطاب السياح الليتوانيين للسياحة العلاجية في ايران

وأضاف كريمي خلال مؤتمر صحفي بمقر القنصلية الليتوانية في طهران، قائلا 'نحن نسعي إلي تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياحية والعلمية بين ليتوانيا وإيران وذلك خلال المؤتمر الذي سيعقد بتاريخ 26 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في طهران علي مستوي نواب الوزراء ورؤساء جامعات البلدين'.

ونوه القنصل الفخري الليتواني الي الموقف المحايد لهذا البلد حيال الخلافات السياسية واقام علي الدوام علاقات ودية مع إيران.

واشار كريمي الي ان حجم الصادرات الايرانية خلال العام الماضي الي ليتوانيا، بلغ 13 مليون دولار.

انتهي**ح ح/ ح ع**

