قنصل ليتوانيا الفخري في طهران :

نحرص علي استقطاب السياح الليتوانيين للسياحة العلاجية في ايران

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال القنصل الفخري الليتوانيي في طهران 'كريم طبسي'، إننا عازمون علي استقطاب وحث السياح الليتوانيين علي الاستفادة من السياحة العلاجية في إيران، وفي المقابل نعمل علي استقطاب السياح الايرانيين لزيارة الاماكن التاريخية والمعالم السياحية في ليتوانيا.

وأضاف كريمي خلال مؤتمر صحفي بمقر القنصلية الليتوانية في طهران، قائلا 'نحن نسعي إلي تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياحية والعلمية بين ليتوانيا وإيران وذلك خلال المؤتمر الذي سيعقد بتاريخ 26 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في طهران علي مستوي نواب الوزراء ورؤساء جامعات البلدين'.
ونوه القنصل الفخري الليتواني الي الموقف المحايد لهذا البلد حيال الخلافات السياسية واقام علي الدوام علاقات ودية مع إيران.
واشار كريمي الي ان حجم الصادرات الايرانية خلال العام الماضي الي ليتوانيا، بلغ 13 مليون دولار.
انتهي**ح ح/ ح ع**



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نحرص علي استقطاب السياح الليتوانيين للسياحة العلاجية في ايران

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