زیارة هانت الي طهران تمحورت حول الإتفاق النووی وتعهدات الأوروبیین

وفی تصریح للصحفیین الیوم الثلاثاء تطرق قاسمی الي تفاصیل زیارة وزیر الخارجیة البریطانی 'جیرمی هانت' الي إیران التی أجریت یوم أمس الإثنین استغرقت یوما واحدا، واللقاءات التی أجریت فی إطارها؛ مبینا ان 'هذه الزیارة التی تم التخطیط لها منذ فترة طویلة، أقیمت یوم أمس وذلك علي الرغم من بعض المشاكل السیاسیة الداخلیة فی بریطانیا'.

واضاف المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، ان اللقاءات المنفصلة التی أجریت بین 'هانت' وظریف، وأمین المجلس الأعلي للأمن القومی الایرانی 'الامیرال علی شمخانی'، تناولت نطاقا واسعا من المواضیع بما فی ذلك الإتفاق النووی وإلتزامات الدول الأوروبیة لا سیما الترویكا الأوروبیة حیال إیران.

وتابع، انه تم خلال هذه الزیارة تبادل الآراء وشرح رؤي الجمهوریة الإسلامیة بصورة تفصیلیة حول أهم التطورات الإقلیمیة لا سیما الأوضاع المزریة والكارثیة فی الیمن وضرورة إنهاء الدعم العسكری الغربی للمعتدین علي الأراضی الیمنیة والشعب الیمنی الأعزل.

وأكد قاسمی، انه علي هامش هذه اللقاءات طرح المسؤول البریطانی موضوع 'سجینة تحمل جنسیة مزدوجة فی ایران'، حیث أكد المسؤولون فی البلاد علي إدانتها لدي المحاكم المعنیة التابعة للسلطة القضائیة فی ایران، وأوضحوا انها من رعایا الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وعلیه فقد تمت مقاضاتها وإصدار الحكم علیها وفقا للقوانین الداخلیة فی إیران.

إنتهی**أ م د / ح ع**

