ظریف : العالم اجمع اقرّ بجهود ایران لمكافحة الارهاب

وردا علي سؤال الصحیفة الفرنسیة بشان انتهاك امریكا للعهود وانسحابها الاحادی من الاتفاق النووی، قال ظریف : لقد استعدنا، منذ عدة اشهر وعلي الصعیدین الوطنی والدولی، لفرضیة انسحاب امریكا من اتفاق العام 2015؛ مضیفا ان ترامب كان قد وعد خلال سباقه الانتخابی بشأن الانسحاب من الاتفاق النووی.

وتابع قائلا، ان روسیا تشكل من اكبر شركاء ایران فیما یخص الجانب النووی؛ مبینا ان موسكو تدرك (ظروف) طهران جیدا لإنها تمرّ بالضغوط الناجمة عن الحظر الشدید من جانب واشنطن.

واشار وزیر الخارجیة الي ان امریكا حاولت خلال الاشهر الماضیة علي الدوام ان تمارس الضغط علي الدول المجاورة لایران لتقوم بتنفیذ الحظر؛ لكنها لم تحقق ای نجاح فی هذا الخصوص.

وردا علي سؤال اخر لمراسل لوفیغارو حول التطورات السوریة والتواجد الایرانی فی هذا البلد، قال ظریف ان طهران تقیم تعاونا ممیّزا مع موسكو وانقرة لتسویة المشاكل فی سوریا.

واردف القول ان الجانب الاهم، یكمن فی اعادة اعمار سوریا وتكریس الوحدة والاستقلال السوری والقضاء علي باقی العناصر الارهابیة فی هذا البلد.

وفی معرض تعلیقه علي قلق الكیان الصهیونی قبال تواجد ایران فی سوریا، قال وزیر الخارجیة الایرانی : نحن لدینا تواجد علي الصعید العسكری فی سوریا، وذلك بدعوة من حكومة بشار الاسد الشرعیة لمساندة دمشق فی مكافحة الجماعات الارهابیة.

واستطرد قائلا، ان الاجراءات العسكریة الایرانیة فی سوریا تقتصر علي هذا الجانب فقط، والعالم اجمع اقرّ بمساهمة ایران فی مكافحة الارهاب والتطرف.

انتهي ** ح ع

