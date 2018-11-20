ینبغی علي باكستان ان لا تسمح بالإجراءات المناوءة لإیران فی أراضیها

وأضاف ذوالفقاری الیوم الثلاثاء فی تصریح لمراسل 'إرنا' من محافظة همدان (غرب)، قائلا انه سیتم إجراء مناورات مشتركة بین إیران وباكستان إذا تطلب الأمر.

و وصف مساعد وزیر الداخلیة، العلاقات بین إیران وباكستان، بانها ستراتیجیة 'ومن هذا المنطلق، سیتم بالتاكید إتخاذ تنسیقات تامة مع الحكومة الباكستانیة لإجراء المناورات المشتركة'.

وتابع ان العلاقات الثنائیة آخذة بالتنامی؛ معربا عن امله بان لا تسمح الحكومة الباكستانیة لبعض الأشخاص داخل أراضیها باتخاذ إجراءات رامیة الي المساس بالأمن فی إیران.

ونوه ذوالفقاری، الي انه تم تحریر خمسة من حراس الحدود الإیرانیین المختطفین لحد الآن وذلك بفضل الجهود والمتابعات الدؤوبة؛ مؤكدا ان هذه الجهود مستمرة حتي تحریر العدد المتبقي من هؤلاء الحراس.

وفی جانب آخر من حدیثه لمراسل 'ارنا'، أشار مساعد وزیر الداخلیة الي موضوع تهریب المخدرات عبر الحدود الباكستانیة الي إیران؛ مبینا انه وفقا للمباحثات التی أجریت مسبقا مع الحكومة الباكستانیة، فقد تقرر أن تقوم باكستان عبر تعزیز قوات الجیش، بتقلیل المسافات الطویلة بین (مقار) قواتها الحدودیة بهدف تعزیز السیطرة علي هذه المناطق.

وأشار ذوالفقاری الي انه 80 بالمئة من المخدرات یتم تهریبها عبر الحدود الباكستانیة الي إیران؛ مؤكدا ضرورة حل هذه المشكلة.

إنتهی**أ م د/ ح ع**

