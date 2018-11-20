اللواء موسوي : العدو يسعي لتقويض قدرات الجيش

وأشار اللواء موسوي اليوم الثلاثاء خلال الندوة العامة الحادية عشرة لرجال الدين المنتسبين للجيش، أشار الي الإستثمارات الهائلة للأعداء من اجل إضعاف طاقات الجيش منذ إنتصار الثورة الإسلامية حتي الآن.

وصرح القائد العسكري الايراني، ان المهام والتوجهات الجديدة للجيش ودوره البارز في تعاظم إقتدار الجمهورية الإسلامية علي صعيد مواجهة الأعداء، أدت بالعدو ان يلجأ الي الفضاء الإفتراضي لدس معلومات مغلوطة حول الجيش.

وشدد القائد العام للجيش الايراني علي ان المهام الرئيسية لهذه المنظومة العسكرية تتمثل اليوم في العمل علي تبيين الحقائق بصورة صحيحة حول المنتسبين الي الجيش والنهوض بمستوي الوعي والبصيرة لديهم.

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