السفير الإيراني في كوبنهاغن : السفير الدنماركي سيعود إلي طهران غدا

طهران/20تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – اعلن السفير الإيراني لدي الدنمارك 'مرتضي مراديان' عبر تغريدة علي حسابه الشخصي في توييتر، عودة السفير الدنماركي 'دني انان' إلي العاصمة طهران غدا (الأربعاء).

وذكر مراديان في تغريدته : لقد أجرينا اليوم (الثلاثاء) حديثا قصيرا مع السفير الدنماركي في طهران 'دني أنان' حيث اعلن انه سيعود الي طهران غدا، وقد اعربت عن املي في حل المشاكل بجهود السفارتين.
وكان المسؤولون في الدنمارك قد ادعوا أن 'شخصًا علي علاقة مع إيران قد راقب في أرضها أحد المسؤولين لدي الجماعة الأحوازية المناهضة لإيران'؛ مما أدي إلي استدعاء الدنمارك سفيرها من طهران.
وردا علي هذا الاجراء، فندّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذه المزاعم بقوة.
واعتبر ظريف أنّ طرح المزاعم بشأن تدخل ايران في حادث الدنمارك والاعتقال الذي تم مؤخرا، من صنيع الموساد الصهيوني.
انتهي**ح ح / ح ع **



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السفير الإيراني في كوبنهاغن : السفير الدنماركي سيعود إلي طهران غدا

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