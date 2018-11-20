الأميرال سياري : المدمرة سهند تدخل قريبا المياه الحرة وبحر عمان

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن المساعد التنسيقي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية 'الاميرال حبيب الله سياري' عن دخول المدمرة سهند الي مياه بحر عمان والمياه الحرة قريبا.

وأضاف سياري اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل 'إرنا'، ان هذه المدمرة تمر في مراحل الاعداد النهائية جنوبي البلاد وستدخل قريبا مياه بحر عمان والمياه الحرة.
كما اشار القائد العسكري الايراني، الي عملية ابحار مدمرة سهند الي جانب المدمرات الأخري لجيش الجمهورية الإسلامية الاستعراضية بهدف إبراز الطاقات القتالية لدي سلاح البحر الإيراني في المياه الحرة وتجسيد إقتدار الجمهورية الإسلامية.
وأعلن الاميرال سياري عن إنضمام المدمرة سهند في غضون الشهر المقبل الي الأسطول البحري لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مصرحا ان سلاح البحر التابع للجيش الايراني يمتلك حاليا مدمرات قادرة علي نقل المروحيات وإطلاق الصورايخ والطُربيدات.
وأضاف، انه بعد الحاق المدمرة سهند سيتم مباشرة إنضمام المدمرة 'دِنا' الي الأسطول البحري الإيراني وهي في مراحل الإنتاج النهائية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة؛ معربا عن أمله في إلحاق هذه المدمرة بنهاية العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس 2018).
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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الأميرال سياري : المدمرة سهند تدخل قريبا المياه الحرة وبحر عمان

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