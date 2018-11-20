بمناسبة اسبوع قوات تعبئة المستضعفين (البسيج)؛

اللواء باقري : قوات التعبئة تمتلك قدرات عظيمة لحل المعضلات ومواجهة التهديدات

طهران / 20 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية 'اللواء محمد باقري'، ان قوات تعبئة المستضعفين (البسيج) تزخر بطاقات وقدرات عظيمة لحل المعضلات وافشال تهديدات ومؤامرات الاعداء.

جاء ذلك في رسالة بعثها اللواء باقري اليوم الثلاثاء بمناسبة انطلاق 'اسبوع قوات تعبئة المستضعفين' في ايران.
واحيي رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة بالمناسبة، ذكري الشهداء الاجلاء لقوات تعبئة المستضعفين علي مدي تاريخ الثورة الاسلامية في ايران؛ مؤكدا ان ما تتمتع به الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم من قدرات دفاعية ونفوذ اقليمي، وايضا انجازاتها في افشال مؤامرات الاعداء، كل ذلك مرهون بتضحيات هؤلاء الشهداء الابرار والتي ادت الي تعاظم الرّوح التعبوية والمقاومة ومكافحة الاستكبار في البلاد والعالم.
واشار اللواء باقري الي الذكري التاسعة والثلاثين لنشأة قوات تعبئة المستضعفين (في 26 نوفمبر 1979) بموجب قرار صادر من الامام الراحل (رض)، والذي دعا فيه (رحمه الله) الي إنشاء جيش من عشرين مليون شخص، لحماية الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية.
واكد ان هذا القرار يجسّد الرؤية الثاقبة وبصيرة الامام الراحل (رض) حيال مستقبل الثورة والنظام الاسلامي، وايضا التحدّيات المستقبلية التي تواجه العالم الاسلامي.
واشاد القائد العسكري الايراني بجهود ونشاطات جميع المنتسبين الي هذه القوة المضحية والمثابرة في ايران؛ مبينا ان المضحين لدي قوات التعبئة سطروا الملحمات خلال فترة حرب الثماني سنوات المفروضة ضد ايران وتمكنوا من افشال جميع المخططات والمؤامرات التي استهدفت الثورة الاسلامية انذك.
واستطرد قائلا، كما ان قوات التعبئة تضطلع اليوم بدور كبير في خدمة المحرومين والمستضعفين واعادة الاعمار، وهي قادرة علي بلورة قدرات وامكانيات الجمهورية الاسلامية في مختلف المجالات والساحات الداخلية والخارجية.
وقال اللّواء باقري، ان معالم الروح التعبوية وثقافة الدفاع عن المستضعفين المنبثقة عن قوات التعبئة في ايران، تخطّت حدود البلاد وشكّلت منطلقا لتيارات المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن،
وجسدت انموذجا للصمود بوجه الارهاب التكفيري وافشال حروب الانابة التي يديرها المثلث الامريكي – الصهيو – سعودي في المنطقة.
انتهي ** ح ع



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اللواء باقري : قوات التعبئة تمتلك قدرات عظيمة لحل المعضلات ومواجهة التهديدات

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اللواء باقري : قوات التعبئة تمتلك قدرات عظيمة لحل المعضلات ومواجهة التهديدات

بمناسبة اسبوع قوات تعبئة المستضعفين (البسيج)؛

اللواء باقري : قوات التعبئة تمتلك قدرات عظيمة لحل المعضلات ومواجهة التهديدات

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