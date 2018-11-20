مهرجان افلام المقاومة هو صدي صوت السينما المستقلة

واضاف خزائي اليوم الثلاثاء في مؤتمر خبري بمناسبة انعقاد المهرجان الدولي الخامس عشر لافلام المقاومة في الفترة من 26-30 تشرين الثاني/نوفمبر: ان هذا المهرجان هو اكبر تجمع للسينمائيين في مجال افلام المقاومة وستعرض افلامهم بعد طهران في كل من مدن اصفهان وزنجان وهمدان وكذلك في عدد من الدول الاجنبية.

وقال اانه سيحضر المهرجان 200 من السينمائيين من ايران و 23 دولة اجنبية وستكون المنافسة بين 164 فلما محليا و 24 فلما اجنبيا وسيتولي التحكيم 57 من مشاهير السينما.

واعلن امين المهرجان الدولي لافلام المقاومة عن تشكيل حملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء المجازي وبدعم من السينمائيين لدعم الشعب اليمني وخاصة النساء والاطفال.

انتهي**م م** 1837

