امين المهرجان الدولي لافلام المقاومة:

مهرجان افلام المقاومة هو صدي صوت السينما المستقلة

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال امين المهرجان الدولي لافلام المقاومة 'محمد خزائي' ان هذا المهرجان هو صدي صوت السينما المستقلة وفرصة للسينمائيين المبعدين عن الاضواء بسبب افلامهم التي تحكي قصص المقاومة والاستقلالية عن الهيمنة.

واضاف خزائي اليوم الثلاثاء في مؤتمر خبري بمناسبة انعقاد المهرجان الدولي الخامس عشر لافلام المقاومة في الفترة من 26-30 تشرين الثاني/نوفمبر: ان هذا المهرجان هو اكبر تجمع للسينمائيين في مجال افلام المقاومة وستعرض افلامهم بعد طهران في كل من مدن اصفهان وزنجان وهمدان وكذلك في عدد من الدول الاجنبية.
وقال اانه سيحضر المهرجان 200 من السينمائيين من ايران و 23 دولة اجنبية وستكون المنافسة بين 164 فلما محليا و 24 فلما اجنبيا وسيتولي التحكيم 57 من مشاهير السينما.
واعلن امين المهرجان الدولي لافلام المقاومة عن تشكيل حملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء المجازي وبدعم من السينمائيين لدعم الشعب اليمني وخاصة النساء والاطفال.
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مهرجان افلام المقاومة هو صدي صوت السينما المستقلة

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